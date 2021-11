– Hvorfor blir vi ikke spurt og varslet?

Det er et omfattende arbeid på gang i Dalsveien og dette kom overraskende på de fleste i nabolaget.

Publisert: 02.11.2021 kl 16:40

SMESTAD: Mandag denne uken startet arbeidet med å anlegge nytt fortau, stramme opp kryss og innføre parkering forbudt på begge sider av Dalsveien, på strekningen mellom Bernhard Herres vei og Holmenveien.

Bymiljøetaten skriver på sin nettside:

Det er mange barn som beveger seg i Dalsveien, da det er skolevei til blant annet Slemdal og Holmen skole. I tillegg er det flere barnehager i området. I dag er det et smalt fortau med varierende bredde på den ene siden av veien, og parkering. Bymiljøetaten har mottatt meldinger om høy fart og utfordrende trafikksikkerhetsforhold i veien. Dalsveien er en boliggate, men også en samlevei til og fra Ring 3. Årsdøgntrafikken er på om lag 4300, en betydelig trafikkmengde som kan gjøre det utfordrende å krysse veien.

Oppstramming av kryssene og smalere veibredde grunnet nytt fortau, har en fartsreduserende effekt samtidig som det gir mer areal til de gående. Gjennomføring av dette forutsetter at parkeringsmuligheten langs østsiden av veien fjernes.

Nesten drept

Arbeidet i Dalsveien kom helt overraskende på nabolaget. Først i dag, tirsdag 2. november, dagen etter at nytt fortau er frest opp, sendte Bymiljøetaten en e-post om tiltaket til naboer til Dalsveien. Intervjuet her er gjort mandag 1. november.

- Ad omveier og gjennom Akersposten fikk vi vite om det som skal skje her i Dalsveien denne mandagen. Jeg ringte Bymiljøetaten og fikk snakke med en etatsdirektør, hvor jeg fikk vite at midler var tilgjengelig og at arbeidet måtte komme i gang. På spørsmål om hvorfor vi ikke er blitt informert, var svaret at dette er kommunal vei og at de har rett til å utføre dette arbeidet og dessuten var det ikke tid til å informere tidligere, sier Harald Eriksen, som bor i Giskehagen ved Dalsveien.

Sammen med Eriksen møter vi Helge Brunborg, som begge bor i Giskehagen, i et rekkehusområde med 61 boenheter, med adkomst fra Dalsveien.

- Det er viktig å understreke at vi som bor her er opptatt av å få redusert farten i Dalsveien, som er blitt en gjennomkjøringsvei. Vi mener at parkeringsforbud på begge sider av veien, sammen med et nytt to meter bredt fortau vil føre til økt hastighet i denne veien. Bymiljøetaten har tidligere gått imot parkeringsforbud i andre veier, fordi etaten mener at parkerte biler har den effekten at hastigheten blir mindre. Den effekten kan du nå se her, hvor møtende biler må vike for hverandre, sier Brunborg.

- Som Helge sier. Det har med trafikksikkerhet å gjøre. En periode tidligere ble all parkering fjernet i Dalsveien i forbindelse med Ski-VM i 2011. Hastigheten økte i veien og en beboer ble påkjørt og nesten drept i den forbindelse, forteller Eriksen.

ARBEIDET I GANG: Mandag denne uken startet arbeidet med å anlegge nytt fortau på venstre side av Dalsveien, som nå er skiltet med parkering forbudt. Foto: Vidar Bakken

Vil skape kaos

De etterlyser medvirkning i prosessen før arbeidet starter.

- Vi ville gjerne komme med innspill i denne saken, for å kunne se på alternative løsninger. Er det behov for å bygge nytt to meter bredt fortau på den ene siden og samtidig utvide fortauet på den andre siden? Med det er det ikke mulig å opprettholde parkering av biler på østsiden. Bymiljøetaten mener altså at dette vil få en fartsreduserende effekt. Med et litt smalere nytt fortau og ved å beholde dagens etablerte fortau, kunne man fortsatt ha parkerte biler langs østsiden av veien. Det mener vi ville ha en minst like god effekt. Hvor skal så besøkende til dette nabolaget parkere i fremtiden? Mange av disse er eldre og må bevege seg over store avstander for å få parkert, sier Eriksen.

- Varelevering, håndverkere, besøkende, tjenesteytere fra kommunen og ikke minst Giske barnehage her vil lide under dette, for Giskehagen er i prinsippet bilfri. Biler med voksne som skal levere og hente barn vil skape kaos i Dalsveien, uten muligheter for å parkere. Da vet de fleste hva som skjer, med blant annet biler på fortauet. Jeg synes ikke dette er gjennomtenkt, sier Brunborg.

- Jeg synes det er synd at vi aldri er blitt spurt, avslutter Eriksen.

Akersposten ba mandag Bymiljøetaten om en kommentar til dette med varsling og medvirkning i forbindelse med arbeidet i Dalsveien. Vi har ikke fått svar tirsdag ettermiddag.

