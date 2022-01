Hvorfor ble Dalsveien prioritert og Svenstuveien kastet ut?

Bymiljøetaten fant restpenger på budsjettet for å oppgradere Dalsveien. Dalsveien var ikke planlagt oppgradert i 2021, mens bystyrevedtatte og prioriterte Svenstuveien ble tatt ut av planen.

Publisert: 24.01.2022 kl 17:43

MIDTSTUEN: Det har vakt betydelige reaksjoner på at Bymiljøetaten fant restpenger for å oppgradere Dalsveien, et prosjekt som ikke var planlagt i 2021. Bystyret har vedtatt at bommen i Svenstuveien skal fjernes og fortau anlegges i den forbindelse. Dette var planlagt gjennomført i 2021, men Svenstuveien ble tatt ut, på grunn av rammekutt I Bymiljøetatens budsjett. Likeså er det ikke satt av midler til Svenstuveien i 2022.

Da er det et spørsmål som åpenbarer seg. Hvordan kan Bymiljøetaten prioritere et strekk som er tre til fire ganger lengre enn Svenstuveien, som ikke en gang var planlagt i 2021, når bystyret har vedtatt at Svenstuveien skal opparbeides uten unødig opphold?

Spørsmål til Bymiljøetaten

Akersposten har stilt etaten følgende grunngitte spørsmål:

Arbeidet med oppgradering av Dalsveien startet i begynnelsen av november 2021. Det dreide seg om å anlegge nytt fortau, stramme opp kryss og innføre parkering forbudt på begge sider av Dalsveien, på strekningen mellom Bernhard Herres vei og Holmenveien. I tillegg ble allerede anlagt fortau på andre siden av veien utvidet. Nabolaget ble ikke forhåndsvarslet om arbeidet før det ble satt i gang. Akersposten spurte Bymiljøetaen om hvorfor arbeidet ikke ble varslet.

I den forbindelse svarte Bymiljøetaten:

«Tiltak i Dalsveien var opprinnelig ikke planlagt i 2021, men resterende midler på budsjettet gjør det mulig å gjennomføre dette viktige tiltaket allerede i år. Fordi tiltaket har blitt besluttet bygget relativt raskt, samt at det må gjennomføres nå før snøen kommer, er BYM beklageligvis sent ute med informasjon. Informasjonen ble sendt ut til skoler og barnehager i nærområdet tidlig denne uken.»

Så kom nok en melding fra Bymiljøetaten om de har bestemt at det blir enda mer nytt fortau i Dalsveien, og det skjer fort. Etaten forklarer:

– Vi har nå bestemt oss for å utvide fortausbredden også lengre syd på strekningen, for å oppnå sammenhengende bredt fortau. Samtidig kommer vi til å stramme opp kryssene, slik at det blir kortere krysningslengde for de gående, sier seksjonssjef Ida Bergene Kongsrud i Bymiljøetaten. – Totalt sett vil dette gi lavere fart, kortere krysningslengde, bedre fremkommelighet og bedre sikt i Dalsveien. Opprinnelig var ikke denne siste delen planlagt i 2021, men resterende midler på budsjettet gjør det mulig å gjennomføre det allerede i år.

Altså, i to omganger fant BYM resterende midler.

I 2019 ble det vedtatt i bystyret at bommen i Svenstuveien skulle fjernes uten unødig opphold.

Så kom kravet fra Bymiljøetaten at fortau måtte opparbeides før bommen kunne fjernes, med et tidsestimat på 1-3 år med arbeidsstart i 2021. Svenstuveien var inne på Bymiljøetatens budsjett for 2021. Så kom ny info om Svenstuveien i november 2020:

Bymiljøetaten har fått et rammekutt på 26,1 millioner kroner i byrådets budsjettforslag. BYM skriver i sin konsekvensutredning at 15 millioner kroner av dette må tas på vei og park. Etaten må prioritere prosjekter og tiltak som er igangsatt og at enkelte prosjekter vil bli forskjøvet til senere år i planperioden (2021-2024). To prosjekter blir nevnt spesielt som det ikke vil være mulig å gjennomføre, sikring av Bergstien og fortau i Svenstuveien.

Flere var forundret over at den mangeårige konflikten rundt bommen i Svenstuveien ikke ble løst etter vedtaket i bystyret. Igjen ble denne veien tapende part. Heller ikke i budsjettet for 2022 ble det plass til Svenstuveien.

Da er det mange som spør: I og med at arbeidet med Svenstuveien var et planlagt prosjekt med arbeidsstart i 2021, hvordan kan da tiltaket i Dalsveien som ikke var planlagt i 2021 bli prioritert, og det i to omganger med begrunnelse i «funn» av resterende midler?

I den forbindelse vil Akersposten vite hva kostnadene for prosjektet Dalsveien ble, en strekning som er fire ganger lengre enn Svenstuveien, hvor Dalsveien hadde fortau på den ene siden fra før. Bare den siste delen av Dalsveien syd for Bernhard Herres vei, som det også ble funnet restmidler til, er like lang som den planlagte opparbeidede delen av Svenstuveien, som trenger fortau på den ene siden.

Bymiljøetaten svarer:

Når en vei skal endres, er det ulike prosesser vi følger. Hvis endringen er innenfor arealet avsatt til kommunal vei, kan vi omdisponere mellom ulike grupper og funksjoner i tråd med målsetningene i Oslo. Det vil si at vi særlig prioriterer de som går, sykler og reiser kollektivt. Svenstuveien og Dalsveien er sånn sett to forskjellige saker. Svenstuveien er en privat vei på Oslo kommunes grunn, som er stengt med veibom. For at Bymiljøetaten skal kunne etablere fortau og deretter åpne bommen her må vi omklassifisere fra privat til kommunal vei og bygge etter kommunens standardkrav i gatenormalen. Det siste som skjer er at Bymiljøetaten overtar veien til drift og vedlikehold. Kostnaden er såpass høy at det ikke kan tas innenfor Bymiljøetatens ordinære budsjett uten å fortrenge andre viktige trafikksikkerhetstiltak. Det har ikke blitt prioritert midler i kommunens budsjett til å gjennomføre prosjektet, og arbeidet er derfor stanset. Hvert år gjør Bymiljøetaten rundt 100 tiltak for å bedre trafikksikkerheten på veinettet. Vi søker å fordele midlene noenlunde likt mellom bydelene. Større tiltak som krever regulering gir ofte behov for en egen bevilgning.

Dalsveien på strekningen mellom Bernhard Herres vei og Holmenveien er en relativt tungt trafikkert kommunal vei, der det har vært behov for å gjøre endringer. Dette er en viktig utrykningstrasé, og vei til skole og barnehage, og farten var høyere enn ønskelig med smalt, ensidig fortau. Målinger fra oktober 2021 viste en årsdøgntrafikk på 4300, som er høy trafikkmengde for en boliggate. Her var det plass nok til fortau uten å erverve arealet fra naboene langs veien og sette i gang en reguleringsprosess. Tiltak i Dalsveien har til sammen kostet 8,7 millioner inkl. mva., og inkluderer utbedring av tre kryss, ett nytt gangfelt, ca. 350 meter nytt fortau på ene siden og ca. 390 meter utvidelse av fortau på andre siden. Disse tiltakene har gjort det tryggere og mer oversiktlig å ferdes i og krysse Dalsveien. Utvidelse av fortauet på østsiden har bredde nok for møtende barnevogner, rullestolbrukere og drift- og vedlikehold. Nytt fortau på motsatt side gir tilstrekkelig sikt i avkjørslene til boligene på vestsiden av Dalsveien. Fordi værforholdene satte en stopper for anleggsarbeid, er det ikke gjennomført tiltak i nederste del av Dalsveien mellom Bernhard Herres vei og Solskinnsveien.

Følg Akersposten på Facebook