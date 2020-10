Hvordan vil du at boligen skal være?

– Boligen skal være en berikelse for flere enn de som bor der, sier Olav Line, administrerende direktør for Mustad Eiendom. Mandag 19. oktober skal han og Andreas Jul Røsjø, administrerende direktør for Møller Eiendom, komme til Ullern kultursenter og snakke om hvordan bygge boliger som bidrar til å øke livskvaliteten.

Publisert: 16.10.2020 kl 15:55

LILLEAKER: – Vi har lært mye, sier Jul Røsjø - Og vi fortsetter med å lære. For få måneder siden ble deres leiligheter i Harbitz allé klare til innflytning.

Lederne for både Mustad Eiendom og Møller Eiendom er entusiastiske når de snakker om dette å utvikle gode boliger og bomiljø. Det gjelder alle type boliger.

– Vi skal alle gjennom ulike livsfaser. Da er det vår oppgave å sørge for gode boliger og nærmiljøer, sier Line og legger til at det ikke lenger er snakk om bare å bo.



– Vi skal også leve.

PiiR et forbilde

Det konseptet Møller Eiendom har utviklet, kaller de PiiR.

– Det er en måte å ta tak i den samfunnsutfordring vi står overfor. Vi vet at en økende andel voksne og pensjonister er friske nok til å bo hjemme lenge – kanskje hele livet. Samtidig øker behovet for nærhet til servicetilbud, trygghet og fellesskap med andre, fortsetter Jul Røsjø. Målet er at PiiR skal lykkes som et forbilde for fremtidens boform.

Som leietaker på PiiR velger du mer enn en leilighet.

– Det handler om å velge en ny livsstil, sier Jul Røsjø og ser på PiiR-konseptet som et nybrottsarbeide.

Fra villa til leilighet

Vi lever lenger og en god del ønsker å flytte inn i leilighet. Store hus og hage kan bli i meste laget. Det er trolig neste generasjon samt smårollinger som skal ta slike boliger i bruk.

– Vi vil gjerne være med på denne spennende utviklingen og legge til rette for det, sier Jul Røsjø. Mange forbinder Møller med bil, men for åtte år siden utvidet en ståstedet og gikk inn i eiendom. For kort tiden siden kom nyheten om at Møller Eiendom har kjøpt det gamle Deichmanske bibliotek og vil utvikle det til et spennende sted.



– På Harbitz torg på Skøyen har vi bygget eierleiligheter, men vi har også utleieleiligheter.

– Vil nordmenn leie?



– Ja, vi tror at dette er en god løsning for mange. I tillegg skal vi lære. Da må vi eie boligen, slik at de kan videreutvikles, sier Jul Røsjø. To av blokkene er bedre tilpasset de behov eldre mennesker har.

Skal lære

– Vi vet at vi som eiendomsselskap skal gjennom en læringsprosess. Derfor leier vi ut.

– På hvilken måte lære?



– De leilighetene som nå leies ut er alderstilpasset. Samtidig vet vi at vi må videreutvikle leilighetene, slik at boligene blir enda mer tilpasset de behov som melder seg når vi drar på årene, sier Jul Røsjø og legger til at de er underveis.

– Vi ønsker å bygge hjem for livet og spesielt slik at voksne mennesker kan leve aktive og gode liv, sier Jul Røsjø understreker at de trenger å få mer kunnskap om hva som gjør leilighetene enda bedre.

– Derfor leier vi ut. Vi vet at vi må gjøre forbedringer underveis. Kanskje selger vi leilighetene om en god del år, sier Andreas Jul Røsjø og forteller at noen av dem som har flyttet inn allerede har kommet med gode tilbakemeldinger.



– Det går inn i læringsprosessen.

MandagsSTOPPEN

De to eiendomsutviklerne ser fram til å komme på MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter og fortelle om hvordan de tenker om boliger som skal bygges.

Like viktig er det for dem at de får tilbakemelding fra folk om hvilke tanker de gjør seg. Hva vil du og jeg se etter – og trenge – i en slik framtidsbolig?

Det bygges - og skal bygges - en masse boliger i våre to bydeler. De aldersvennlige leilighetene som reises i dag, er med universell utforming. I tillegg kommer viktigheten av nærmiljøet. Det vil i framtiden trolig bli mer behov for å ha tilgang til det en trenger i nabolaget. Fremtidens hjem vil stille krav til nærhet til for eksempel butikker, trening, grøntarealer og husverter.

– Vi er avhengig av tilbakemeldinger. Vi vil gjerne høre hvilke tanker og ideer de som skal bo i de aldersvennlige boliger, tenker seg, sier de to administrerende direktørene.