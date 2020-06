– Hvordan har du det?

– Vi har ringt til mennesker over 90 år for å høre hvordan de har det, sier Mari Bilben, seniorveileder i Bydel Ullern. Hun snakker om innbyggere i bydelen som ikke har tilknytning til hjemmetjenesten og som derfor ikke får en naturlig oppfølging.

Publisert: 24.06.2020 kl 18:50

BYDEL ULLERN: – Folk har vært utrolig takknemlig over å bli kontaktet, fortsetter seniorveilederen. Hun legger ikke skjul på at mange eldre har opplevd nedstengingen av samfunnet som en påkjenning.

– De fleste vi snakker med sier at det går greit, men …



Bilben sier at tilbakemeldingene for det meste går ut på at det er en belastning å være alene og at det er kjedelig. En savner aktivitet, det å kunne gå ut til noe og noen. Treffe andre og være i aktivitet.

– Vi vet at det er en psykisk belastning å være isolert. Derfor har vi ringt rundt til de eldste og som ikke har tjenester fra bydelen, og snakket med dem.

Vet du om noen som trenger å bli ringt til, ta kontakt med seniorveilederen. Telefonnummeret er 917 41 425 eller e-post seniorveileder@bun.oslo.kommune.no

– Gjelder det bare dem over 90 år?



– Nei. Vi ønsker å komme i kontakt med så mange som mulig.

Tur- og ringevenn

– Er det annen hjelp å få i sommer?



– Ja. Ullern Frivilligsentral har både tur- og ringevenn.

– Hva vil det si?



– En kan for eksempel kontakte Frivilligsentralen i Bydel Ullern og komme i kontakt med mennesker som en kan gå tur sammen med eller ha som ringevenn, sier Bilben. Det betyr så mye å ha kontakt med andre mennesker. Ensomhet og isolasjon er ikke godt for noen – uansett aldersgruppe.

I disse koronatider kan det også oppstå akutt behov for å få kjøpt mat. En kan også få hjelp med å få handlet inn. Ring Ullern Frivilligsentral på 22 52 30 05 eller ta kontakt på e-post: ullernfrivilligsentral@bymisjonen.no

Kreative turer

– Fysisk aktivitet er viktig i alle aldre – men ikke minst for den eldre generasjonen, sier seniorveilederen, som også her viser til aktivitetstilbud i regi av Frivilligsentralen. Sentralen har åpent hele sommeren.

– Ved å møte opp ved det røde huset i Hoffsveien 25 tirsdager og torsdager kan en være med på sommeraktiviteter, sier Bilben.

Tirsdager klokken 15.00 er det kreative turer i Oslo for alle aldersgrupper. Torsdager klokken 11.00 er det en hyggelig gåtur i området rundt Frivilligsentralen. Det inkluderer kaffe og kjeks.



Også ved Ullern kultursenter er tur-gruppen i gang. Den kom i gang allerede i midten av mai selv om Kultursenteret var stengt. Så blir det et opphold i sommer, før tur-vennene igjen tar bena fatt på nye – både korte og lengre - turer.

– Det er viktig at en kommer ut og er i bevegelse, sier Bilben. Fysisk aktivitet er et av satsingsområdene til bydelen innenfor konseptet Aldersvennlig bydel.

Sommeren står for dør og mange steder og aktiviteter stopper, men ikke alt.

– Trenger en å komme i kontakt med bydelen så ring med Innbyggerkontakten eller en seniorveileder. Trenger du transport innen Bydel Ullern og Vestre Aker, så kan en ta kontakt med De rosa bussene, sier Bilben.



Innbyggerkontakten treffer du på 950 71 048 mandag til fredag mellom klokken 09.00 og 15.00. De rosa bussene når du på telefon 23 24 28 50 eller via Rosa busser-appen.

– Alle steder gjelder det at en husker på smittevernstiltakene.

Seniorveilederen ramser opp holde avstand, ikke være med hvis en føler seg syk, vaske hender og hoste i armkroken.

Trygghetsavdelingen er åpen

– Trenger du å bo et annet sted, så ta kontakt med Trygghetsavdelingen, sier Bilben og understreker at en selv må ta kontakt.

– Hva er et trygghetsopphold?



– Det er et tidsbegrenset døgntilbud til folk over 60 år og som har behov for omsorg, hjelp og støtte i trygge omgivelser.

I disse koronatider kan en få opphold i inntil 14 dager, men også kun for noen dager hvis det er ønskelig. I disse koronatider er det plass til 16. Også på dette stedet gjelder de vanlig smittevernreglene.

– En må kunne klare seg selv og en må ha med seg de medisinene en eventuelt trenger i løpet av oppholdet.

Målsettingen med oppholdet er at en skal gjenvinne trygghet og å mestre hjemmesituasjonen bedre.

– Har en vært isolert lenge, kan det være godt å komme til et sted hvor en kan være sammen med andre, sier Mari Bilben. Seniorveilederen opplyser at en kan ringe 810 00 030 og spørre om det er plass eller når det eventuelt blir plass. En kan ringe mellom klokken 08.00 og 21.00.

Dette er noe å tenke på ikke minst for dem som opplever at sommeren – når mange er bortreiste – som vanskelig og ensomt. Fellesskap på Trygghetsavdelingen kan for mange være en god løsning.



