Et knapt borgerlig bydelsflertall sier ja til ny privatisering av velferdstjenestene og nei til klimabudsjett og frikjøp av tillitsvalgte

Publisert: 21.12.2020 kl 13:10

Bydel Vestre Aker har vært gjennom en krevende budsjettrunde. Bydelen er gjeldstynget, og har vært det lenge. Grunnen er at Vestre Aker i mange år har kjøpt dyre (men ikke alltid like gode) velferdstjenester, i stedet for å tilby dem selv.

Dette var lenge rådende politikk, i en bydel der Høyre fram til ganske nylig har hatt et årelangt, rent flertall bydelsutvalget. Sykehjemsplasser og boliger for utviklings-hemmede i bydelens egen regi ble nedlagt og barnevernsarbeidere oppsagt. Og altfor dyre tjenester utenfra er kjøpt slik at bydelens gjeld bygget seg opp, år for år.

På bakgrunn av den krevende økonomiske situasjonen fikk bydelen i 2017 gjennomført en kartlegging og analyse av velferds- og omsorgstjenestene. Her ble det foreslått at bydelen i større grad skulle stå for disse tjenestene selv. Snuoperasjonen er i gang. Bydelen produserer nå flere tjenester selv og styrker det forebyggende arbeidet på lavere trinn i «omsorgstrappen». Rødgrønn gruppe (AP, MDG og SV) støttet bydelsdirektørens forslag til budsjett på siste BU 17.12. Likevel vedtok Høyre, Venstre og Frp et alternativt budsjett der bydelen igjen skal sette mest mulig ut på anbud og private tjenesteytere skal foretrekkes.

Nødvendig snuoperasjon – men barn og unge skjermes

Gjelden på nærmere 40 millioner skal nedbetales på to år. Det har gitt vanskelige velferdskutt – først og fremst på områder der bydelen allerede bruker mer enn andre bydeler, eller på områder der alternative tjenester finnes (f.eks. Ruters populære rosabusser til eldre). Det aller viktigste for oss rødgrønne – AP, SV og MDG – har vært å skjerme de mest sårbare i bydelen fra kutt og uforsvarlig underforbruk. Derfor er vi glade for at Byrådet i sin siste ekstrabevilgning til bydelene øremerket tilbud til barn og unge.

Vi var også sterkt imot Høyres flertallsvedtak om å fjerne frikjøp av verneombud og tillitsvalgte. Retten til frikjøp er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

Skynde oss langsomt

Vi må skynde oss langsomt, for flere deler av Vestre Akers snuoperasjon vil ta tid. Mens bydelen får kontroll på økonomien, må vi ivareta barn, unge og de blant oss som trenger bydelens tjenester aller mest. Såpass må vi klare, selv med en bunnskrapt og gjeldstynget bydelskasse. Vi vil jobbe videre for flere helsesykepleiere på skolene, for lavterskeltilbud til ungdom på ungdoms- og videregående skole, og for at alle ungdommer i Bydel Vestre Aker skal ha et fritidstilbud å gå til.

Oppsiktsvekkende motstand mot klimatiltak fra Høyre

Rødgrønn gruppe i Vestre Aker bydel foreslo at bydelen skulle gjennomføre et klimabudsjett som en oppfølger til Byrådets initiativ. Dette klimapolitiske verktøyet står nå andre bydeler og byer nasjonalt og internasjonalt i kø for å kopiere.

Rødgrønn gruppe foreslo å utrede bydelens inntektspotensial ved å utrede om deler av bydelens bilpark på 59 biler kunne inngå i en bildelingsordning. Også dette er et kostnadsbesparende klimatiltak som nå vurderes og rulles ut i mange norske kommuner. Vi rødgrønne foreslo dette for over et år siden, som et kostnadskutt som ikke rammer innbyggerne. Også dette forslaget ble nedstemt.

Blir bydelens budsjett anket inn til bystyret?

Vi kunne heller ikke støtte Høyres forslag om at Bydelsdirektøren skal sikre at «annet»-poster i budsjett og regnskap (som inkluderer tjenester fra eksterne leverandører) ikke skal overstige 15%. Høyre vedtok dette til tross for at Bydelsdirektøren gjorde det derfor klart i BU-møtet at hun må vurdere å anke vedtaket inn for Bystyret i henhold til reglement for bydelene § 5.3.

Bydelsutvalget kunne vært mer samstemt

Det har vært en god tradisjon i bydelsutvalget å søke omforente, og dermed mer kraftfulle, vedtak når et samlet BU står bak. Rødgrønn gruppe stilte seg åpen for å finne samlende tverrpolitiske vedtak med utgangspunkt i Høyres budsjett, men Høyre valgte i stedet en konfronterende beslutningsprosess, der det skulle stemmes samlet over alle Høyres forslag. De rødgrønnes forslag ble stemt over ett for ett. Samtlige ble nedstemt – også forslag som de borgerlige tidligere har vært for.

Selv om alle våre rødgrønne budsjettforslag ble nedstemt av det knappe flertallet, vil vi jobbe videre for å bedre det tverrpolitiske samarbeidet i BU. Vi vil satse på forebyggende tiltak for barn og unge. Vi vil innføre klimabudsjett og andre miljøvennlige og kostnadsbesparende tiltak i bydelen.

På vegne av bydelsrepresentantene,

Ellen Lange, SV

Vibeke Nenseth, MDG

Peter Hausken, AP

Live Bressendorf Lindseth, AP

Kristin Alvsåker, MDG

Kafia Mohamud, AP