Hvilket forslag er best for fremtidens Røa?

Røa Vel utarbeidet før sommeren et revidert forslag til hvordan Røa kan se ut i fremtiden. For å kunne skape et sammenhengende sentrum med et grønt identitetsskapende byrom ser vellet for seg at frisørhuset – som er det eldste huset på Røa- og Miso-huset beholdes. Nå lurer Røa Vel på om Røa-folket har sansen for forslaget.

Publisert: 20.08.2020 kl 11:50

RØA: Ved å bytte om på reguleringsstatus på tomten til frisørhuset og Miso-huset med tomten til det gule huset, kan dette bli en virkelighet.

– Hjørnetomten vil da kunne bebygges – og man kan forholde seg til det nye og utvidede Røa Senter som kommer der Esso-stasjonen nå ligger. Forslaget inkluderer også et grønt lokk over deler av T-banen. Trafikksanering og endring i kjøremønsteret er også med i vellets forslag, sier Røa Vels leder, Anne Bjørnebye Vik.

Presenterer plan med bilder

I bladet «Tett på», som gis ut av Røa menighet, Røa IL og Røa Vel i samarbeid, presenterer Røa Vel sitt forslag. Der skriver Røa Vel at ideen om et lokk over Røakrysset er forlatt, men at visjonen om et sammenhengende sentrum med god bevegelsesfrihet fortsatt er viktig.

De ser for seg et Røa sentrum med «et tydelig Røa-preg, folkeliv og sosiale møteplasser, gode gang- og sykkelarealer, samt næringsvirksomhet».



Røa Vel viser frem fire illustrasjoner. Bilde 1 og 3 tar utgangspunkt i de siste planene til Skanska, der det gule huset er bevart. På bilde 3 er også nybygg der det blå huset ligger i dag. Her er det også planer, men det er det ikke Skanska som eier.

På bildene 2 og 4 kan man se hvordan Røa Vel foreslår å gjøre om på bevaringen. De har sett på hvordan Skanskas tomt kan se ut om man bevarer det lille frisørhuset og Miso-huset og i stedet bygger nytt der det gule huset står i dag.



Samtidig ser de for seg at man kan skape en fredelig, grønn oase ved å legge et lokk over deler av stasjonsområdet og på den måten lage en bedre forbindelse mot Røa Torg og Røa Bad.

Trafikkendringer

Samtidig ser Røa Vel på muligheten for å redusere biltrafikken gjennom Røa sentrum, og da er det ikke den stadig utsatte Røatunnelen man snakker om i første omgang. Om og når den kommer, er fremdeles litt i det blå selv om tunnelen fortsatt er inne i handlingsplanen for Oslopakke 3.

Røa Vel skriver:



«Et grep som blir nødvendig for å sikre et godt sentrum, er at vi samtidig må få til trafikksanering i Røa sentrum. Her foreligger det nå utkast til slike planer. Denne planen legger blant annet opp til at Griniveien fra Røahagan til krysset primært blir miljø/gågate. Gitt at våre politikere i bydelen og på Rådhuset nå følger opp de føringer som Røa PlanForum har illustrert, vil det kunne bety at Røa sentrum vil kunne bli et mye hyggeligere og mer sosialt sentrum. Røa Vel – gjennom Røa PlanForum - arbeider nå videre med politikerne og grunneier med løsningene for utviklingen av et trivelig sentrum.»



Får man til dette, ser Røa Vel for seg at området fra T-banen og opp til Røa Senter med blant annet seniorsenteret, Baker Hansen og Meny, vil kunne få en hyggelig og sammenhengende snargang – eller smug – som nå omtales som Smedgangen.

Når Akersposten spør Røa Vels leder Anne Bjørnebye Vik om hvordan de ser for seg at de skal kunne endre kjøremønsteret så drastisk – også uten en Røatunnel – sier hun:

– Da ser vi for oss at når man kommer vestfra, ikke skal kunne kjøre rett over krysset, men må opp til venstre og om rundkjøringen ved Røa kirke. Det samme blir det om man kommer fra sentrum og skal over krysset. Dette må sees i sammenheng med at det blir 30 kilometers fartsgrense og fartshumper. Vi må også se på muligheten for at tungtransporten skal ledes andre steder enn om Røa. Forslaget bør derfor også sees i sammenheng med andre trafikkreduserende tiltak i området, sier Bjørnebye Vik.

Hun påpeker at en denne trafikksaneringensplanen ikke eliminerer arbeidet for en Røatunnel som naturligvis ville gjort trafikken langt enklere å leve med i Røa-området.

Hva mener du?

Nå oppfordrer Røa Vel deg til å gi din stemme på det forslaget du mener er best for Skanska-tomten og Røa sentrum. Her kan du stemme på om det beste forslaget er Skanskas: Å beholde det gule huset, men rive og bygge nytt der Miso og frisøren ligger i dag, eller Røa Vels forslag om å rive det gule huset og beholde frisørhuset og Miso-huset og bygge et lite lokk over deler av stasjonen. Vellets forslag om trafikksanering tas ikke med i vurderingen her. Nå ønsker vi kun å vite hvilket av de to forslagene DU syns er best.

(Se bildene under gallupen.)

Gallup Hva er best for fremtidige Røa? Skanskas forslag (se bilde 1 og 3) Røa Vels forslag (se bilde 2 og 4) Vis resultat

Skanskas forslag, som vil bevare det gule huset ut mot Røakrysset, men rive frisørhuset og Miso-huset. Foto: Niels Torp Arkitekter AS

Røa Vels forslag om å beholde frisørhuset og Miso-huset, men la Skanska i stedet få rive det gule huset ut mot krysset og bygge der. Foto: Niels Torp Arkitekter AS

Her er skanskas planer, sammen med nybygg også der det blå huset står i dag, som ikke er Skanskas tomt. Foto: Niels Torp Arkitekter AS

Dette er forslaget til Røa Vel – også med nybygg der det blå bygget står i dag. Foto: Niels Torp Arkitekter AS

Følg Akersposten på Facebook