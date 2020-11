Hvilken Røa-ildsjel fortjener oppmerksomhet?

Hvem fortjener Røa ildsjel-prisen for 2020? Det er NÅ du kan komme med ditt forslag!

Publisert: 05.11.2020 kl 13:45

RØA: Hvert år samles handelsstanden på Røa, Røa Vel, Røa Idrettslag, Røa menighet og Akersposten og gjør litt ekstra stas på noen som har gjort noe ekstra for sine medmennesker det siste året. I fjor var det for eksempel menighetens organist Gunnar Petersen-Øverleir som vant prisen.

Ildsjelprisen deles vanligvis ut i forbindelse med åpningen av julen på Røa. Tidligere har Røa-folket vært samlet til underholdning på Røa torg med etterfølgende fakkeltog opp mot kirken, der det har vært sang og gang rundt et nytent juletre.



De siste par årene har riktignok torget vært under ombygging, og mange har sett frem til at det årvisse arrangementet igjen skulle starte på det nye torget. Noe arrangement blir det imidlertid ikke noe av i år, til tross for at torget da står klart. Korona-tiltakene gjør det umulig å arrangere noe, men det betyr ikke at ildsjelprisen ikke skal kåres.

For ildsjelene fins der ute, og kanskje har de vært ekstra viktige i det vanskelige året 2020. Vi vet at det i ditt nærmiljø er mennesker som gjør en ekstra innsats for dem rundt seg, og nå er det altså Røa-ildsjelen 2020 som skal få sin fortjente oppmerksomhet – og den lille statuetten som hvert år lages av gullsmed Fornebo hos Røa Gullsmed.

Utdelingen av Røa ildsjelpris skal – på én eller annen måte – finne sted lørdag 28. november. Nå ønsker juryen å få DITT innspill til hvem som fortjener prisen. Det kan være en enkeltperson, men også et lag eller en forening som har utmerket seg spesielt det siste året.

Send inn forslag med begrunnelse på epost innen 15. november 2020 til post@akersposten.no.