Disse skolene i Ullern og Vestre Aker har størst lærertetthet

Da lærernormen ble vedtatt i 2017, ble det satt krav til at det skulle være minst én lærer per 15 elever på 1.- 4. trinn og én lærer per 20 elever på 5. -7. trinn.

ULLERN/VESTRE AKER: Fra og med skoleåret 2019-20 ble det innført den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Under kan du se hvordan skolen din ligger an i forhold til kravene. I denne fremstillingen er det barneskolene som er tatt med.

Se Utdanningsdirektoratet: Lærernorm for grunnskolen - kalkulator (2019-20)

Ny rapport

Det er grunn til å merke seg at det like før jul kom en rapport fra det regjeringsoppnevnte opplæringslovutvalget, hvor utvalget konkluderte med at lærernormen ikke bør videreføres. Se konklusjonen med begrunnelse nederst i saken.

I ordinær undervisning

Lærernormen betyr ikke nødvendigvis at det blir mindre klasser. Lærertettheten måles ved bruk av det som kalles gruppestørrelse 2.

Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Du kan også se hvor mange undervisningsårsverk* skolen trenger for å oppfylle kravene i lærertetthetsnormen i parentes bak tallene. Står det minustegn i parentesen, betyr det at skolen oppfyller ikke norm for lærertetthet på dette trinnet og viser manglende årsverk. Står det plusstegn i parentesen betyr det at skolen har ordinære undervisningsårsverk mer enn minstekravet i norm for lærertetthet.

Tallenes tale

Det første tallet viser antall elever per lærer på trinnene. Husk normen, ikke mer enn 15 elever per lærer på 1. – 4. trinn og 20 elever på 5. – 7. trinn. Uthevet tall viser at skolen er innenfor lærernormen.

Bydel Ullern

Bestum skole

1.– 4. trinn: 17,8 (- 3,2)

5.- 7. trinn: 20,7 (- 0,4)

Bjørnsletta skole

1.– 4. trinn: 16,2 (- 1,1)

5.- 7. trinn: 17,8 (+ 1,0)

Lilleaker skole

1.– 4. trinn: 14,6 (+ 0,4)

5.- 7. trinn: 18,2 (+ 0,8)

Lysejordet skole

1.– 4. trinn: 15,0 (+ 0,1)

5.- 7. trinn: 16,9 (+ 2,2)

Smestad skole

1.– 4. trinn: 17,9 (- 3,9)

5.- 7. trinn: 18,3 (+ 1,5)

Skøyen skole

1.– 4. trinn: 15,5 (- 0,9)

5.- 7. trinn: 20,2 (- 0,1)

Bydel Vestre Aker

Bogstad skole

1.– 4. trinn: 16,9 (- 1,6)

5.- 7. trinn: 18,3 (+ 0,9)

Grindbakken skole

1.– 4. trinn: 18,1 (- 3,5)

5.- 7. trinn: 16,8 (+ 2,7)

Holmen skole

1.– 4. trinn: 21,0 (- 4,0)

Ny skole med tall kun fra dette trinnet

Huseby skole

1.– 4. trinn: 16,8 (- 2,6)

5.- 7. trinn: 20,5 (- 0,4)

Slemdal skole

1.– 4. trinn: 16,1 (- 1,5)

5.- 7. trinn: 16,9 (+ 2,5)

Svendstuen skole

1.– 4. trinn: 14,2 (+ 1,0)

5.- 7. trinn: 18,9 (+ 0,7)

Sørkedalen skole

1.– 4. trinn: 10,0 (+ 1,1)

5.- 7. trinn: 13,3 (+ 0,7)

Vinderen skole

1.– 4. trinn: 15,7 (- 0,9)

5.- 7. trinn: 17,1 (+ 2,1)

Voksen skole

1.– 4. trinn: 23,0 (- 6,5)

5.- 7. trinn: 15,9 (+ 3,3)

Behovet for undervisningsårsverk som vises er et estimat basert på lærertetthet i ordinær undervisning. Vi beregner først antallet ekstra årstimer til undervisning som er nødvendig for å oppfylle normen. Deretter gjøres dette tallet om til et årsverksbehov basert på et vanlig antall undervisningstimer for en lærer (741 for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn).

Eksempel: Dersom en skole trenger 1000 ekstra årstimer til undervisning på 1.-4. trinn for å oppfylle lærertetthetsnormen, er beregningen at skolen har behov for 1,34 ekstra årsverk til undervisning (1000/741).

Opplæringslovutvalgets konklusjon:

Utvalget foreslår at gjeldende krav til lærernorm ikke videreføres. Etter utvalgets vurdering er det andre og mer hensiktsmessige måter å innrette regelstyringen knyttet til lærerressurser på enn en lærernorm. Utvalget mener at midlene som i dag bevilges til lærernormen, bør brukes på en mer målrettet måte. Utvalget foreslår flere regler i ny opplæringslov, som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en lærer med relevant faglig og pedagogisk kompetanse, at lærerne får tid til å være lærere, og at opplæringen blir mer inkluderende og bedre møter elevenes behov. I motsetning til dagens lærernorm, vil utvalgets forslag sørge for at ressursene bindes opp på bakgrunn av det som til enhver tid er elevenes behov, og ikke et gitt normtall som ikke tar hensyn til at forutsetningene er ulike og behovene opptrer ulikt fra sted tilsted.

