– Hver gang man går utenfor komfortsonen, skjer det magiske ting

Publisert: 10.07.2020 kl 16:25

OSLO VEST: Hva gjør man når man har vært med på et utall små og store oppstarter siden tidlig på 90-tallet og bygd opp virksomheter til de store høyder – og fått seg et par skikkelig trøkker? Man skriver bok om det.

– Hvorfor bok?



– Jeg vil gjerne skape en økt forståelse og hjelpe folk til å ha realistiske forventninger når de utvikler en bedrift i usikkerhet. Jeg har hatt så mange interessante opplevelser og nyttige erfaringer. Jeg tror boken er interessant for alle som er interessert i fornyelse, innovasjon, og som vurderer gründerskap. De som driver store virksomheter, bør også lese den, sier den ferske forfatteren.

Boken hans, «Startup-helvete», har nylig kommet for salg, og den fikk raskt oppmerksomhet. Når vi møter Prydz hos Norli på CC Vest, står boken både på disken og på veggen blant de mest spennende bøkene akkurat nå.



– Gründervirksomhet glorifiseres gjerne, men det er mye risiko. Man er fullstendig uten sikkerhetsnett og har ofte ingenting å falle tilbake på, sier han.

Tidlig engasjert

Prydz vokste opp blant annet på Ullerntoppen, og det ble skolegang på Lysejordet skole. Senere bodde han på Vinderen, Smestad og på Bogstad. Da han som nysgjerrig og samfunnsengasjert tenåring leste i Akersposten at Fremskrittspartiet, med Carl I. Hagen og Pål Atle Skjervengen i spissen, skulle holde møte i oppkjøringen til valget i 1985, tok han turen.

– Jeg tror møtet var på Vinderen. Det var nesten bare jeg som møtte opp. Så vi gikk heller og spiste pizza.

Der satt unge Prydz. Han var 15 år og klar for gjøre en innsats. Med to av de mest profilerte Frp’erne ved bordet ble det politiske engasjementet vekket.



– Jeg ble sugd inn i det, fikk være med på å lage partiprogram, etablerte lokallag, var med og markedsførte politikken, og jeg lærte meg å bli skjelt ut av politiske motstandere som var langt eldre og mer erfarne, smiler han.

– Det var jo starten på en bølge for Frp på slutten av 80-tallet. Det var en slags startup, det også.

Det gikk ikke snauere enn at den unge handelsgymnasiasten ble valgt inn i bydelsutvalget i Bydel Vinderen i lokalvalget i 1987.

– Som 17-åring? Var det i det hele tatt lov?



– Jada. Jeg fikk dispensasjon!

Tok EU-debatten til EU

Den politiske karrieren ble imidlertid relativt kort. Etter perioden i bydelsutvalget ble det befalsskole og senere utenlandsstudier, i St. Andrews i Skotland.

– Men før det jobbet jeg en periode i Hambros bank i London. Det var i 1992, og der ble jeg også engasjert i valget, sier Prydz. Med en ung nordmann på laget gikk de konservative seirende ut av parlamentsvalget, og han må ha hatt en viss innvirkning.



– Ja, jeg var blant dem som ble invitert til Downing Street og takket for innsatsen.

Under studiene i Skotland engasjerte Prydz seg i ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Som ANSA-president midt i perioden da EU-debatten var på sitt heteste her til lands, fikk han en ganske vill idé.

– Det var egentlig nesten urealiserbart, men vi fikk det til. Vi arrangerte EU-seminar i Newcastle, og alle de norske partilederne var der. Det var også norsk tv og BBC, ITV og Sky News. De syntes det var kult at en ung norsk student hadde flyttet den norske EU-debatten inn i EU.

Gründerprosjekter på løpende bånd

Tilbake i Oslo etter studiene jobbet Prydz en periode med PR og kommunikasjon i Gambit. Det var i den perioden han en dag fikk en telefon fra TV-profilen Dan Børge Akerø.

– Han lurte på om jeg ville være med på noe som het Global Money Games. Det var i prinsippet et pengespill på nett, som var basert på kunnskap om finansmarkedene, sier han.



Satsingen var kontroversiell og fikk etter hvert mye oppmerksomhet. I løpet av det første året steg verdien på selskapet til nesten en halv milliard kroner.

– Men det var for tidlig. Vi var pionerer, og det gikk ikke. Vi måtte legge ned, sier han.

Et annet større gründerprosjekt han kastet seg på, var Onlineclub.no.



– Det var Norges første skikkelige nettbutikk. Den ble senere til jatakk.no.

På eget forlag har Prydz gitt ut boken som syns godt blant annet hos Norli på CC Vest. Her signerer han bøker lørdag fra kl. 12. Foto: Fredrik Eckhoff

Eldreeventyr

Sammen med en annen tv-profil, Per Øyvind Heradstveit, startet Prydz opp et nytt prosjekt, en avis for eldre, som de kalte Treffpunkt. Her var det blant annet fokus på å hjelpe eldre inn i den digitale verden.

– Vi hadde flere tusen eldre på nettkurs, vi prøvde å dra dem med, de som var helt uten digital kompetanse. Det var artig, men det var jo nesten ren veldedighet. Vi fikk pengestøtte til dette fra blant andre DnB og staten, sier han.

Første egne selskap

Firmaet Coshopper.no var gründerens aller første helt egne selskap.

– Det var i 1999 og en av de første nettbutikkene i Norge. Den ble en av de største på den tiden. Vi hentet inn 100 millioner kroner og ekspanderte fort. Vi etablerte 39 selskaper i 15 markeder og var oppe i 110 ansatte, sier han.



– Men dette var rett for dotcom-boblen sprakk i 2000. Nettbutikken tok ikke helt av, og vi måtte ta brutale avgjørelser. Omtrent alle ansatte måtte sies opp, og vi måtte legge ned i land etter land, sier Prydz.

– Så dere var for tidlig ute med nettbutikk altså? Folk var ikke klare?



– Nei, de var ikke det. Nå er jo stadig mer handel på nett, men det har tatt tid. Det er ikke så mange år siden mange trodde at det å handle på nett, var like risikabelt som å legge kortet sitt i baren og si at alle kunne forsyne seg fritt. Men slik var det jo ikke, smiler han.

Nesestyver av stor aktør

Når han ser tilbake på alle de store prosjektene som har blitt til, som har vokst, som er blitt solgt videre eller som har gått nedenom og hjem, oppsummerer han det som spennende og nyttig erfaring.

Men én erfaring skulle han gjerne vært foruten. Det var et større prosjekt han jobbet med i flere år, HipDriver, som han startet med sin bror, rallysjåfør Andreas Mikkelsen. Selskapet ble invitert til dialog om investering og operasjonelt samarbeid med Telenor. Partene skrev konfidensialitetsavtale, og HipDriver ga telegiganten alle sine planer.

– Vår dialog varte i fire måneder, men endte i at Telenor trengte mer tid, så vi arbeidet da videre med komplementære partnere. Det vi ikke visste, var at Telenor umiddelbart startet utvikling av tilsvarende prosjekt internt. 10 måneder senere lanserte de det samme. Vi ble ødelagt da, og ble tvunget til å saksøke Telenor for brudd på markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk, sier han.



– Domstolen ga Telenor hard kritikk i dommen. Den sa at Telenors forretningspraksis var på grensen av det illojale og dermed ulovlige, og at dette nødvendiggjorde rettssaken. Telenor måtte derfor betale egne saksomkostninger. Domstolen var i tvil om avgjørelsen, men valgte altså å frikjenne Telegiganten, sier Prydz.

– Det undergraver innovasjonskraften når store selskaper ikke utviser nødvendig forståelse og respekt for oppstartsselskapene. Det å opptre råttent mot et lite selskap, er forferdelig. Oppstartsselskaper er så sårbare, og man har ofte med familie og venner som investorer. Da er det ekstra sårt når slikt ødelegger selskapet. Staten er tross alt eier av 62 prosent av Telenor, sier Prydz.

– Vi tapte 10 millioner kroner og fire års arbeid.

– Og dette og mye annet kan man lese mer om i boken?



– Ja!

Gode omtaler

Det var høsten 2019 Nicolai Prydz bestemte seg for at tiden var inne for å skrive bok om livet som gründer. Boken har han gitt ut på eget forlag, og da er det desto mer imponerende at bokdebutanten har lagd noe som bokhandlerne trekker frem, og som flere anmeldere allerede har gitt svært god omtale.

Anmelderen i Finansavisen skriver blant annet at Prydz «leverer en befriende ærlig beretning fra sine mange forsøk på å bli rik». Han skriver at boken slett ikke er blitt en klagesang, men består av «drivende gode dramaer som er gjenfortalt på en effektiv måte».

I tillegg til å fortelle historiene sett fra gründerens ståsted, har han også lagt til tips og innspill som kan hjelpe andre oppstartere på veien.

Unik

Livet som gründer er blitt en livsstil for 50-åringen som for noen år siden flyttet med familien til Spania. Han ville ikke byttet ut noe.

– Hver gang man går utenfor komfortsonen, skjer det magiske ting. Det er det som gjør deg ny og gir deg nye perspektiver. Gjør du akkurat som mange andre hele tiden, er du ikke unik.



– Men du har fått noen trøkker. Hva har du lært?



– Jeg har lært mye om hva det vil si å være vellykket eller ikke. Jeg blir lykkelig av å gå nye veier. Og jeg har lært å sette pris på opplevelser og å møte nye mennesker. Har jeg blitt rik på penger av dette? Nei, men jeg er definitivt blitt rik på opplevelser. Der har jeg blitt superrik!

– Nå har du skrevet bok, og du holder foredrag. Men du har flere gründerprosjekter på gang?



– Jada!

PS! Boken «Startup-helvete» signerer forfatteren hos Norli på CC Vest lørdag 11. juli mellom kl. 12 og 13.

