Det sier Clemens Saers, som ble skadet for livet av en elev i klasserommet på Oslo Handelsgym. Nå anker han erstatningssaken til Høyesterett.

Publisert: 03.01.2020 kl 11:40

VESTRE AKER: Det var i 2014 han ble angrepet. Da hadde Clemens Saers, som bor i Vestre Aker, jobbet som lærer i nesten 40 år. Han kom til Norge i 1973, etter å ha vokst opp i Nederland og Sverige.

En elev forsøkte å presse seg inn i klasserommet hans på Oslo Handelsgym. Saers prøvde å lukke døren, men eleven tok tak i strupehodet til læreren og vred rundt.

Angrepet påførte ham både fysiske og psykiske skader. Stemmen er gradvis bygget opp igjen fra hvisking til 30 prosent av gammel stemmestyrke. Han har fått konstatert posttraumatisk stresslidelse.

– Hver gang jeg snakker om saken, begynner jeg å skjelve, sier Saers til VG.



VG skriver videre at eleven ble dømt til å betale Saers en oppreisningserstatning for å dekke deler av de tapte inntektene hans, men har ikke betalt. Saers fikk yrkesskadeerstatning.

Saers mente skolen og utdanningsetaten også hadde sviktet i forkant, og saksøkte Oslo kommune. Det har ført han ut i en årelang kamp i rettsapparatet, delvis finansiert av tusenvis av støttespillere fra hele landet, som sender han penger på Vipps.

LES OGSÅ: – Jeg husker godt at jeg tenkte "det gjør ikke vondt å dø"



Avvist – anker til Høyesterett

Både tingretten og lagmannsretten har avvist at kommunen har et eget erstatningsansvar. Nå anker Saers saken videre til Høyesterett.

– Det er svært trist at han har opplevd dette, og de konsekvensene det har hatt for ham. Tingretten kom imidlertid til at kommunen ikke var erstatningsansvarlig for handlingen Clemens Saers ble utsatt for, sa daværende rektor Trond Lien til Utdanningsnytt i mai.

Lagmannsretten kom også til at det ikke var utvist grov uaktsomhet. Samtidig mente retten at det var kritikkverdig at ledelsen ved skolen kjente til at eleven utgjorde en risiko, men ikke informerte Saers om dette, med bakgrunn i taushetsplikten.



For Saers er kampen større enn hans egen erstatningssak.

– Nå står lærerne helt alene i klasserommet. Det er veldig synd, for våre barn og barnebarn trenger en god skole. Men de voksne tør ikke lenger sette grenser, sier Clemens Saers til VG.

Les hele saken i VG.



Følg Akersposten på Facebook

LES OGSÅ: – Jeg husker godt at jeg tenkte "det gjør ikke vondt å dø"