– Vi gjør alt vi kan for å erstatte medarbeidere når vi får telefoner på morgenen fra de som er syke, sier institusjonsleder på Vinderenhjemmet, Lena Sand. Nå har de gjort om grillhytta i hagen til testhytte for medarbeidere med symptomer.

Grillhytta er blitt testhytte for medarbeidere, som testes for mulig korona-smitte.

VINDEREN: En rekke av sykehjemmene i Oslo vest har enten beboere eller medarbeidere som er smittet, men det gjelder foreløpig ikke Vinderenhjemmet.

– Hver dag uten smitte er en god dag, sier institusjonsleder Lena Sand til Akersposten. Hun forteller at de har mange medarbeidere i karantene av ulike årsaker, men ingen har fått påvist smitte.



– Dette er jo tiden på året for influensa og forkjølelser. Vi er veldig strenge. Vi tar ingen sjanser når medarbeidere ringer oss og sier at de har symptomer. Bare i går hadde vi 24 ansatte i karantene, sier hun.

Likevel har sykehjemmet klart å holde full bemanning.

– Vi har tilgang på mange lege- og sykepleierstudenter. Vi klarer oss foreløpig godt med bemanning. Det er mange som vil bidra, og vi er utrolig takknemlig for den jobben alle på sykehjemmet gjør, alt fra kjøkkenassistenten til ledergruppen. Alle er vi opptatt av at vi ikke skal ta med smitte inn, at beboerne ikke skal bli syke, sier Sand.

Hytte er blitt testhytte

Et helt konkret tiltak for å oppdage smitte for medarbeiderne har de nå satt i verk ved å gjøre om grillhytta i hagen til en testhytte.

– I hytta tester vi medarbeidere hvis noen har symptomer. Da tar vi nese- og halstest og sender til mikrobiologen på Ullevål sykehus. Svaret kommer samme dag eller dagen etter, sier hun. – Vi har ikke hatt noen positive prøver så langt.

Fremdeles aktiviteter

– Hvordan er hverdagen annerledes nå for beboere og ansatte?

– Vi bruker nå mer skype og telefonmøter og messenger for å kommunisere mellom medarbeiderne. Vi ansatte møtes minst mulig fysisk, sier hun.



For beboerne betyr den nye hverdagen at de fremdeles har aktiviteter og går turer ut i frisk luft, men gruppene er blitt mindre.

– Aktivitørene våre er i sving, og vi opprettholder turer ut. Vi har aktiviteter i mindre grupper, sier Sand.

