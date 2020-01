«Hvem vil ha en halv million?»

Trenger du/dere en håndsrekning, så er det bare å følge med her.

Publisert: 23.01.2020 kl 11:25

Frivilligheten blomstrer i bydel Vestre Aker. Det er så mange flinke, omtenksomme, snille og dyktige personer i våre nabolag. Personer som står på for at andre skal få det litt bedre, ha det gøy sammen, skape samhold, identitet og fellesskap. Viktige bidrag til at flere får gode opplevelser og bedre hverdager i vår bydel. Felles for dem alle er at de står på uten tanke på egen vinning. De jobber frivillig.

Vi har en enorm bredde i frivillighetsarbeidet i Vestre Aker. Noen besøker ensomme mennesker, noen jobber med rusforebygging, noen trener det lokale fotballaget, noen er aktive i menighetene, noen spiller musikk og holder konserter, noen arrangerer sjakkturneringer, noen er aktive i veldedige organisasjoner, noen kjemper for natur og bomiljø, noen rydder og tar vare på smett og stier, og listen bare fortsetter og fortsetter. Det er heldigvis ingen grenser for frivillig arbeid.

Bydelsutvalget i Vestre Aker ønsker å vise sin takknemlighet overfor alle dere gode personer og organisasjoner som er forbilder for oss andre. Nå ber vi deg vurdere om ditt formål kunne trenge en økonomisk håndsrekning. Vi har avsatt en halv million kroner som skal deles ut til gode formål. Trenger du en del av disse pengene? Da trenger vi en søknad fra deg. Men du må skynde deg, for fristen er 15. februar 2020.



Tiltaket må gjennomføres i bydel Vestre Aker og være åpent for bydelens befolkning. Midlene kan ikke brukes til drift. Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen, kan søke. Bydelsutvalget vedtar fordeling av midlene i sitt åpne møte torsdag 26. mars 2020 kl. 17.00. Les mer på bydelens hjemmesider, og følg linken for å søke.

Finn søknaden ved å følge denne linken.

Monika Dypeng (H)

Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen i Vestre Aker

Yngvar A. Husebye (H)

Leder av Vestre Aker bydelsutvalg