Hvem vil ha 60.000 kroner?

I 60 år har Lions-klubben på Slemdal støttet sosiale prosjekter i bydelen. Da klubben nylig kunne se tilbake på 60 års drift, ble de enige om én ting: La oss finne nye prosjekter som vi kan samarbeid med, og støtte.

Publisert: 31.01.2022 kl 11:00

VESTRE AKER: De har rundet 60 år – og derfor stiller Slemdal Lions 60.000 kroner til disposisjon, og det gjør de i samarbeid med Akersposten.

– Sammen har vi et ekte engasjement for Vestre Aker, sier Henrik Henriksen i Slemdal Lions.

Så enkelt kan det sies, og nå kan «hvem som helst» søke midler. Det kan du lese mer om her

Ingen rigide regler

– Vi vil rett og slett bidra til at frivillige entusiaster kan realisere en god idé de har, eller få gjennomført et prosjekt som de brenner for, men som ikke har latt seg gjennomføre, sier Henriksen. Han er tidligere president i klubben og leder av tildelingskomiteen.

– Frivillighet til beste i hverdagen er stikkord, sier han.

Noen har behov for hele beløpet, andre bare en mindre del. Uansett skal bidraget utgjøre en forskjell og sikre oppstart nå. Dette skal ikke være en premie for å ha fått til noe, men hjelp til å få til noe.

– Vi ønsker ikke å låse oss til type tiltak eller arrangement, men har satt Vestre Aker som område. Vi er åpne, og klubben bidrar gjerne i prosjekter som sliter med bemanning eller å finne rett finansiering. Det er bare ett viktig forbehold – vi vil ikke bidra til å betale opparbeidet gjeld, presiserer Henriksen.

– Er du i tvil, ta sjansen og søk midler til prosjektet du gjerne vil gjennomføre, sier han.

Hva er egentlig Lions

Slemdal Lions er en del av en stor internasjonal organisasjon med 1,35 millioner medlemmer i over 200 land og områder. I bydelene Vestre Aker og Ullern er det tre klubber. I tillegg til Slemdal, både Røa og Lilleaker.

I Lions er det ingen religiøse eller politiske føringer og selvfølgelig ingen hemmelige ritualer. Medlemmene møtes én gang i måneden blant annet for å oppdatere hverandre på de ulike prosjektene. Det inkluderer også styrking av vennskapene rundt middagsbordet med et glass vin for de som ønsker det.

Lions bruker ingen opptjente midler på administrative kostnader. Slikt betales via den enkeltes medlemskontingent.

Først tjene – så bevilge

Slemdal Lions står bak mange spennende arrangementer med stor deltakelse i Vestre Aker. Ved Holmendammen arrangeres det fortsatt Sankthanskveld med rekordstor deltakelse. Om vinteren er her barneskirenn. Kanskje er det byens største?

Hver vår – når det ikke er pandemi – selger klubbmedlemmene hageprodukter som kjøres ut og plasseres nøyaktig der mottakeren vil ha dem i sin hage. Dette gir gode inntekter, særlig takket være et godt samarbeide med «Nuppen» Skajem og Hageland.

For mange markeres inngangen til julen med konserten i samarbeide med Sølvguttene og Holmenkollen Rotary i en alltid fullsatt Ris kirke.

Og når Holmenkollstafettens deltakere løper gjennom Vestre Aker er det Lions-medlemmer som betjener alle vekslingene. En komplisert oppgave, men som også gir solide dugnads inntekter.

Nå har klubben, i samarbeid med en arbeidstilpassingsbedrift, fått laget 130 fuglekasser som skal tilbys til bydelens barnehager.

– Bare for å nevne noe av alt det vi driver med, avslutter Henrik Henriksen på vegne av en gjeng som stiller opp og liker å by på seg selv.

Her finner du søknadsskjemaet.