Hva med en ny tur?

Turer i nærområdet anbefales og en av disse kan være kyststien og stiene forbi Vækerø gård.

Publisert: 13.04.2020 kl 15:25

VÆKERØ: Akersposten kunne se at et trettitalls biler hadde funnet veien til parkeringsplassen på Maxbo 1. påskedag. Det var litt sent på ettermiddagen og det blåste frisk da Akersposten kom til parkeringsplassen. Det var litt gøy å se at turfolk benytter den store parkeringsplassen som nå er åpnet for publikum på helligdagene. Alt fra folk med rullestoler til eldre og barnefamilier benytter seg av tilbudet denne dagen.

Vi har sett på vår facebook-side at enkelte mener at kyststien mot og forbi Vækerø gård er trang og egner seg dårlig på grunn av tett forbipassering. Vi testet stien og er uenige. På de trangeste delene er det fullt mulig å trekke til siden uten nærkontakt med andre. Vi har en anbefaling til syklister på disse stedene. Gå av sykkelen og trill den på disse stedene eller bruk sykkelveien langs E18, hvis du må sykle.

Et lite stykke fra parkeringsplassen kommer vi til den fantastiske parken på Vækerø gård. Her er det god plass og mange muligheter. For det første er bygget i seg selv og parken rundt en historie verdt. Allerede på 1600-tallet ble parken anlagt som en romantisk landskapspark. Se faktaboks.

Selve hovedhuset er verdt et øyesyn. Arkitekten Hernan Schirmer tegnet huset i gotisk stil på oppdrag fra Carl Otto Løvenskiold som ble oppført i 1880. Joda, mannen med samme navn bestyrer gjennom sitt selskap Maxbo, som altså har åpnet parkeringsplassen. Det er ikke en tilfeldig navnelikhet.

Vækerø gård Vækerø gård, ved E 18 (Drammensveien 250), hørte 1703–1854 under Bogstad gård som utskipningssted for trelast. 1854 ble gården og størstedelen av Nordmarksgodset (se Nordmarka) skilt ut, og Vækerø var 1881–1997 i familien Løvenskiolds eie. Hovedbygningen, en stor upusset teglsteinsbygning i gotiserende stil, er oppført for Carl Otto Løvenskiold 1880 etter tegninger av Herman Schirmer. Et tilbygg tegnet av Chr. Fredrik Størmer ble oppført 1982. Karen Anchers tepaviljong fra 1770-årene er bevart. Norsk Hydro kjøpte hovedbygningen og parken 1997. Navnet kommer trolig av norrønt Veikrin, av Veik, 'den som viker', og vin, 'naturlig eng'. Kilde. Store norske leksikon.

Nok om det. Vi passerer huset og ser at det går stier gjennom et hyggelig skogsområde, Vi følger en av disse i stedet for kyststien. Anbefales på det varmeste, særlig for barn som vil oppleve en liten skog i nærområdet. Barnefamilier og unge – forhåpentligvis i samme familie, har slått seg til ro. Stien vi følger ender på en topp og en av stiene vender nedoverr mot sjøen. Her er det flere hvilesteder med benker som innbyr til en romantisk stund med utsikt til fjorden.

Vi ender på Hydrostranda og tar turen til Sollerudstranda, som om ikke lenge blir et tapt paradis de neste årene, når tunnelmasser skal fraktes på lekter fra denne stranden. Tid for et siste besøk, før det braker løs.

Følger kyststien tilbake med flere avstikkere og benkebesøk. Ikke tenk på at det er trangt. Det er plass til alle, i hvert fall denne dagen. Ingen trengsel. Vi er på hils og respekterer avstanden. Stopper igjen i parken og ser og føler at her er det luft til alle. Helt til slutt. Når en søppelkasse er full, så er den full. Ta med søppel hjem.

