Hva med en lastesykkel i stedet for bil?

«Den nye bilen har to hjul» står det på ryggen til en av medarbeiderne i Evo – et av 10 firmaer som har stand på CC Vest fredag og lørdag. Og her er det ikke vanskelig å få i tale folk som bare har mye godt å se om elsykkel – naturlig nok. Med lastekasse og baksete for barn kan man vel kanskje slutte seg til påstanden om elsykkel som et alternativ til bil.

Publisert: 24.09.2021 kl 16:15

LILLEAKER: Christian Larsen er markeds- og kommunikasjonssjef i Evo sykler, som er blant de største i markedet, og som kun selger elsykler. Firmaet ble etablert allerede i 2011, og selger nå cirka 1500 sykler hvert år – og har som mål å passere 2000 i 2022.

– Ja, interessen er definitivt økende sier Christian til Akersposten. – Vi har spesialisert oss litt på lastesykler, og her merker vi også økende etterspørsel. 40 prosent av det vi selger nå er nettopp den type sykler. Med en lastesykkel kan man i en av modellene frakte med seg tre barn eller du kan tilpasse det slik at du virkelig kan få med deg storhandelen for eksempel her på CC vest, sier Christian som omsetter for 65 millioner kroner i elsykler hvert år.

– Men billige er vel ikke disse syklene?



– En slik lastesykkel koster cirka 90 000. Ja, det er dyrere enn sykler flest, men hvis du tenker oå alternativet – for eksempel til en bil nummer to, så er det jo billig. Jeg vil si at det i dag er folk som i stedet for å kjøpe seg en bil nr to, går for en slik sykkel.

– Hvem er kjøperen?



– Det er særlig småbarnsfamilier med foreldre mellom 30 og 40 år. Det er folk som gjerne er miljøbevisste, men som også synes dette er en smart måte å komme seg fra A til B på. Jobbpendleren er også en kjent kunde hos oss, sier Christian.

Det er Mustad Eiendom i samarbeid med Elbilforeningen som står bak elsykkeldagene, og direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mustad Eiendom, Eli Vigestad Berge, forteller om tiltaket:

– Elsykkel-dagene her på CC Vest fredag og lørdag blir Norges største samling av elsykler, der 10 ulike aktører vil vise fram ulike sykler og et variert utvalg av sykkelutstyr. Da blir det åpent for alle som ønsker å prøve elsykler og få råd og tips om hvilken sykkel som kan passe for seg.

– Elsykkel har de siste årene blitt et svært populært transportmiddel. Elbilforeningen gjør årlig en undersøkelse blant elsyklister. Deres undersøkelse viser at 83 prosent av respondentene i undersøkelsen er svært fornøyd med å være elsyklist, og 91 % sykler mer enn de gjorde før de ble elsyklister. Vedlagt er funn fra deres undersøkelse. Vi arrangerer elsykkeldagene i samarbeid med Elbilforeningen.

– Mange vil nok bli positivt overrasket over hvor kort tid det tar å sykle hjemmefra til CC: Jar kirke: seks minutter, Jar skole, fire minutter, Bjørnsletta t-bane, fem minutter, Furulund, fem minutter, Sollerud trikkeholdeplass, tre minutter, Skøyen stasjon, 13 minutter.

– I tillegg til å arrangere elsykkeldager, vil Mustad kontinuerlig gjøre andre tiltak for å ønske syklister velkommen til CC Vest og våre andre eiendommer. Til våren blir inngangspartiet utenfor hovedinngangen til CC Vest omgjort til en grønn mobilitetshub. Da vil det blir adskillig flere sykkelparkeringsplasser, og mange under tak

– Ved å gi folk muligheten til å prøve elsykkel, håper vi flere ser at elsykkel kan være noe for dem. For mange kan elsykkel være et godt alternativ; det er effektivt og enkelt, og på kjøpet får du mosjon og frisk luft!», avslutter Eli Vigestad Bjerke som selv har vært elsyklist et års tid og hver dag sykler strekningen Høyenhall – Lysaker.

Celine Waldjac, senterleder CC Vest, sier det slik:



– Stadig flere oppsøker CC Vest med sykkel. Dette ser vi særlig gjennom sommerhalvåret hvor det er en stor rift om dagens parkeringstilbud. For oss er det viktig at det skal være like enkelt å komme til CC Vest med sykkel som med bil.

Senterleder Celine Waldjac (t.v) på CC Vest og direktør for bærekraft og samfunnskontakt Eli Vigestad Berge, slår et slag for elsykkelen denne helgen.