Hva med denne turen?

Etter at Løvenskiold åpnet opp for parkering på Maxbos parkeringsplass på helligdager i disse koronatider, åpner det også opp for nye turmuligheter, særlig for dem som av ulike årsaker ikke kan benytte offentlig kommunikasjon.

Publisert: 11.04.2020 kl 15:54

BESTUMKILEN: Nå kommer det to helligdager etter hverandre og mange klør i bena etter å få beveget seg litt, uten å havne på de tette anlagte utfartsstedene. Vi testet med utgangspunkt på Maxbo (bilde 1 – se kart og billedgalleri).

En av mulighetene er naturligvis turveien lang sjøen forbi Vækerø gård og videre inn til Sollerudstrada eventuelt Lysaker brygge.

Båtopplaget

Turen i dag går andre veien, hvor vi starter på turveien forbi Maxbo, som leder inn på fortauet langs sykkelveien på baksiden av blant annet Oslo kajakklubb og Bestumkilen roklubb. Snart kommer vi inn på selve «promenaden» med båter i sjøen. Fordelen er at det er god plass til å passere hverandre på veien mot båtopplaget (2).

Det står skiltet inn til båtopplaget og at det går en turvei der med mulighet for å ta denne over bryggene (3). Det er ikke lett å se hvor denne begynner, men det er bare å ta hjørnet på klubbhuset til Oslo motorbåtforening og gå rett frem til bryggene (4). Bryggene kan så følges til broen over Hoffselva og videre frem til der ro- og padlebanen ender (5). Underveis kan man se båtfolket i aksjon med klargjøring av alt fra småbåter til fartøyer i millionklassen.

Brede fine stier

Så er det bare å fortsette på den asfalterte promenaden langs ro- og padlebanen – helt til enden (6). Rundt svingen får du øye på klubbhuset til Oslo roklubb (7), hvor du tar til høyre og opp stien hvor du kommer inn på Hengsåsen. Følg skiltingen. Da er det brede fine stier utover (8) i en fantastisk skog fjernt fra byens larm. Vi passerer den gamle husmannsstuen Aasen fra 1850-tallet (9), som i senere tid har vært serveringssted frem til 1980-tallet. I dag er den bolig.

9. Den gamle husmannsplassen Aasen.

Videre går vi på stier i et bevegelig terreng, uten de store utfordringene, før vi svinger ned mot KNS seilsportsenter og Bygdøy sjøbad (10). Bydgdøy Søbad åpnet for øvrig i 1880 og har i varierende grad blitt benyttet som badested for hovedstadens befolking. Området ble rehabilitert av Statsbygg i 2008.

En liten pust i bakken på en benk for å nyte litt sol og utsikt (11). Herfra går turvei videre til det store nettverket av stier på Bygdøy, men ikke denne gangen.

11. Utsikten fra benken på brygga på Bygdøy sjøbad.

Relativ lett

Retur tar vi på Holst vei, som går over i en turvei langs de store jordene til Bygdøy Kongsgård. Her ser vi også Hengsengen gårdstun, bygget på midten av 1800-tallet (12). Det er mye spennende historie knyttet til utviklingen av området og kongsgården, og det finner du opplyst gjennom diverse informasjonstavler underveis. Ved Aasen tar vi tilbake den samme stien frem til båtopplaget. Denne gangen tar vi snarveien tvers over båtopplaget og ellers samme vei tilbake. Turen er totalt på 5 – 6 kilometer og relativ lett. God tur.

