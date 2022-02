Han mener det kan være en alternativ løsning å bygge en bro over T-banen, i stedet for gang- og sykkelvei i Griniveien.

Publisert: 13.02.2022 kl 14:45

Innsender velger å være anonym. Akersposten kjenner hans identitet. Red

Jeg ser dere skriver om planer for sykkelvei i Griniveien. Har syklet og gått nedover Griniveien flere ganger og kan heller ikke se fra flyfoto at det er mulig å anlegge sykkelvei, uten å ta nesten alle hekkene og alle trærne nedover hele veien. Jeg skjønner at det er et ønske om å sikre veien for myke trafikanter, syklistene spesielt, men det finnes imidlertid en alternativ løsning som noen kanskje ikke har tenkt på.

Les også: Da er planene klare for ny gang- og sykkelvei

Fra parkeringsplassen på Røa kan det bygges bro over T-banen til Melumveien, eller eventuelt en billigere løsning å gjøre en del av Melumveien enveiskjørt. Deretter kan bilene, som det ikke alt for mange av nedover Melumveien fjernes fra gateparkering og det legges rød asfalt - de fleste har oppkjørsel bilene kan være i. Siste rest av strekningen går via nedre del av Harald Løvenskioldsvei og over Grinidammen og så en kort strekning til sykkelveiene i Bærum. Området er lite trafikkert og det er en fordel for de som sykler også med tanke på luftkvaliteten og støyen. I sum er ikke dette noe vesentlig lengre strekning for syklistene, og det vil sannsynligvis føre til mindre ulempe enn at samtlige boliger nedover Griniveien mister all støy- og forurensningskjerming, sin natur, og dessuten også store areal av tomtene sine.

Jeg bor for øvrig ikke i Griniveien, og kjenner heller ikke noen som bor der personlig. Men må si jeg sympatiserer med dem som i så fall mister hagene sine, og finner at dette kan være en bedre løsning for en triveligere sykkeltur også. Litt utryggere kan det kanskje være om noen rygger ut i sykkelfeltet, men er det i grunnen mer utrygt enn det ellers er når barn leker nedover gatene på sykkel på Røa - slik vi alltid har gjort? Kanskje blir det tryggere for folk i Melumveien og Harald Løvenskioldsvei også, med tydelig merket sykkeltrasé.

Leser av Akersposten