– Hva i h... er det her?

Endelig var det satt i gang et forprosjekt for Røatunnel, med seriøse aktører i arbeid i forbindelse med anbudet. Så sørget byrådet for å redusere budsjettet for tunnelen så mye at Bymiljøetaten måtte avlyse anbudskonkurransen.

Publisert: 23.10.2020 kl 12:30

RØA: Det er Bygg.no som skriver om saken, hvor flere rådgiverselskaper denne uken fikk denne kortfattede beskjeden fra Bymiljøetaten:

Vi beklager å måtte avlyse konkurransen pga manglende bevilgninger.

Forhandlingsleder reagerer skarpt

Blant den som fikk denne kortfattede beskjeden var rådgivningselskapet Sweco.

- Jeg blir helt stum, sier administrerende direktør i Sweco, Grete Aspelund til bygg.no

Det blir også Nicolay Øyen Langfeldt med det samme, etter å ha lest saken. Han har vært Høyres forhandlingsleder i Oslopakke 3-forhandligene, som endte opp med handlingsplanen etter harde forhandlinger før sommeren.

- Hva i helvete er det her? Ikke bare er det brudd på Oslopakke 3 fra 2016, det er også brudd på et bystyrevedtak fra i sommer, som sier: Bystyret ber byrådet legge frem en sak med valg av konsept for Røatunnelen i løpet av 2021. Dersom det i 2021 blir behov for mer planleggingsmidler til Røatunnelen enn det som gjenstår av allerede tidligere bevilgede midler til planlegging, skal dette finansieres over avsetningene til lokale vegtiltak og programområder Oslo. - Dette stemte også byrådet for. Så om det ikke er penger, så skal det komme penger fra sykkelsatsingen som inngår i lokale veitiltak og programområdet Oslo, er Øyen Langfeldts umiddelbare reaksjon til Akersposten, som vil komme tilbake med mer.

Tidligere mangeårig forhandlingsleder for Høyre, Eirik Lae Solberg er heller ikke nådig.

- Byrådet gjør tydeligvis det de kan for å ødelegge Oslopakke 3 og viser at de ikke er til å stole på. De river bevisst ned en avtale som har tjent Oslo godt i flere tiår, som har gitt et fantastisk kollektivtilbud og gjort det mulig å utvikle områder som har vært plaget av mye trafikk. Det er fortsatt mulig å redde samarbeidet, men da må byrådet snu. Raymond Johansen må begynne å sette byens interesser foran å løse interne problemer i byrådet, sier Lae Solberg til Akersposten.

Hundrevis av timer

Sweco er ett av flere selskaper som har konkurrert om anbudet som ble lyst ut i sommer. Flere av de ansatte skal ha måttet avlyse sommerferien for å få tilbudet i havn før fristen. Etter å ha brukt hundrevis av timer på anbudet, etterlyser Aspelund en bakenforliggende forklaring.

- Men dette handler ikke bare om å ofre sommerferien på tilbudsskriving, dette handler også om at beboerne i området sitter og venter på en løsning som nå blir ytterligere utsatt, sier Aspelund videretil bygg.no

Det er også kraftige reaksjoner fra Rådgivende Ingeniørers Forening. Fungerende administrerende direktør, Ari Soilammi, opplever det som useriøst av Oslo kommune og at gratisjobbing ikke er det som holder hjulene i gang i en koronarammet næring.

- Vi finner det ganske paradoksalt at det ikke bevilges penger til byggeprosjekter som gir stor samfunnsnytte og ringvirkninger for alle næringer, sier Soilammi.

Ikke etatens skyld

Bymiljøetaten ved kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien sier til bygg.no at etaten ikke har noe valg når de har fått redusert budsjettet for prosjektet i perioden 2021-2023 og dermed må avlyse konkurransen. Han mener kritikken ikke kan rettes mot etaten, da anbudskonkurransen er avhengig av budsjettrammer til det omfanget som var lyst ut.

