Innsenders svar til Høyres innlegg om mobbing i skolen, som mener at dagens Osloskole på ingen måte er en vaklevoren dyspoti uten styring fordi Høyre ikke er i byråd.

Publisert: 13.09.2021 kl 13:29

Å bry seg om elevenes hverdag på skolen er naturlig, nødvendig og fint. Å prøve å framstille dagens Osloskole som en vaklevoren dystopi uten styring fordi Høyre ikke er i byråd, er i beste fall å snakke ned en hardt arbeidende sektor. La oss slutte å forenkle og fordreie bildet, og heller diskutere hva som kreves i innsatsen mot mobbing.

Les saken: «Mobbing i skolen er for viktig til å være valgflesk»

Økonomien, igjen

Anita Leirvik North beklager manglende ressurser for skoler i vestlige bydeler. Vi er alle enige om at skolene i Oslo har både trang og stram økonomi. SV blir gjerne med på å presse på for videre økning av bevilgningene til skoler i hele Oslo. Men så sier North at tilskuddsordningen for Osloskolen gjør at den såkalte lærernormen (minimumstall for lærere i skolen) ikke kan oppfylles, og da må jeg få minne om to fakta.

Faktum nr. 1: I årene før 2016 hadde Osloskolen årlige budsjettkutt. Fra 2016 ble kuttene stoppet. Etter 2016 har alle Oslos skoler fått økte tilskudd. Skoler i områder med mindre sosioøkonomiske utfordringer får mindre mer enn dem med større utfordringer.

Faktum nr. 2: Da lærernormen ble innført i 2017, finansierte Oslo kommune selv de siste 20 prosentene av det som skulle til, nettopp for å oppfylle normen. Høyre var ikke for innføring av en lærernorm. Da Stortinget vedtok den, begrenset regjeringen finansieringen til 80 prosent.

Det virker ærlig talt som om Vestre Aker Høyre har litt «teflonhjerne» når det gjelder disse to forholdene. Men hvis fakta en vakker dag festner seg, kan vi kanskje heller snakke ordentlig om hva som kreves i innsatsen mot mobbing – i bydelen, i Oslo og videre utover i landet.

Arbeid mot mobbing – hva betyr mest?

North hevder også at mobbetallene i Osloskolen har «gått i været» etter byrådsskiftet i 2016.

I Utdanningsetatens årsrapporter finnes grafer over utviklingen på ulike områder. Når det gjelder mobbing, er grafene faktisk relativt flate fra 2015 til i 2020.

Det betyr ikke at man skal si seg fornøyd. Det er all grunn til å ta elevers rapportering og foresattes bekymring på alvor. Det er også grunn til å merke seg det som rapporteres i Mobbeombudets årsrapport for 2020; at noen foreldre og foresatte kvier seg for å kontakte skolen, fordi de ser at lærere og skoleledelse sliter for å bygge opp igjen rammer og klassekultur etter pandemien. Ikke minst bør vi merke oss funnene i den såkalte HEVAS-rapporten fra 2020, der det bl.a. heter: «Til tross for høy skoletrivsel, rapporterte halvparten av de 13-årige jentene og 15-årige guttene og 70% av de 15-årige jentene å være svært stresset av skolearbeidet.»

Noen skoler er bedre rustet enn andre til å møte større utfordringer, enten det er pandemi, frafall eller skolemiljø. Rammebetingelser – også de økonomiske – spiller inn. Skoleledelse kan være avgjørende. Men de viktigste faktorene heter skoleutvikling og skolekultur. Hva er det? Det er de ansattes kontinuerlige jobbing med seg selv og hverandre, for å utvikle skolen som kunnskapsbygger, arbeidsplass, kulturarena, møtested – og holdningsskaper. En sterk, felles skolekultur motvirker utstøting og mobbing. Derfor er skoleutvikling så viktig. Og det er ikke gratis.

La oss slutte å forenkle

La oss slutte å forenkle debatten om Osloskolen. La oss heller jobbe for at det blir både legitimt og forventet

at skoler bruker tid og krefter på å skape en sterk, åpen og inkluderende skolekultur,

at lærere får tid og rom til å styrke profesjonelt fellesskap og evner til konflikthåndtering,

og at elevers trygghet, trivsel og solidaritet med hverandre løftes til en grunnleggende verdi.

Skoleutvikling er mye viktigere enn politisk spillfekteri før et stortingsvalg. Det vil kreve både mot og kreativitet. Men den viktigste forutsetningen er kanskje at man utvider synet på hva som er vesentlige kunnskaper og ferdigheter.

Ellen Lange

SV-representant i Vestre Aker bydelsutvalg