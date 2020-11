– Hva byr dere? Kom igjen!

– Se på dette fine eksemplaret her. Hva byr dere? sier pressemannen Arve Juritzen, som øver seg som auksjonarius.

BYDEL ULLERN: – 1000 kroner fra damen der nede til venstre. Takk for det. Noen høyere? Dere kan ikke la dette prakteksemplaret gå for tusenlappen. Det blir jo rene røverkjøpet. Kom igjen!

Lørdag ettermiddag er det alvor. Da skal Arve Juritzen være auksjonarius for første gang i sitt voksne liv. 60-åringen har én gang tidligere hatt oppgaven å få solgt til høystbydende.

– Da var jeg i tenårene, sier Juritzen og smiler. Han har påtatt seg oppgaven for Kirkens Bymisjon og Ullern Frivilligsentral. Møller Eiendom støtter også opp om arrangementet lørdag. Klokken 16.00 blir det auksjon på Harbitz torg.



Det er et utendørsarrangement, samtidig som julegaten tennes. Som tealle andre arrangement, er det viktig å overholde smittevernreglene.

– Dette blir spennende, sier Arve Juritzen, som blant annet skal by fram historisk koffert, skolepult, bilder og antikk uttrekksseng.

Fra loft til stue

– Fra loft til stue er et tiltak vi satte i gang for noen år siden, sier Esther Marie Lier, virksomhetsleder for Ullern Frivilligsentral.

– Det er et arbeidstreningstiltak for flyktninger i samarbeid med frivillige herfra, fortsetter Lier.



Målet med «Fra loft til stue» var i utgangspunktet ment for å integrere flyktninger - med ønske om å motvirke utenforskap.

– Vi ville gi flyktninger arbeidstrening og en innføring i hvordan Norge fungerer, sier Lier og legger til at her må en snakke norsk. Det er også et treningssted hvor det å lære norsk, inngår.

Ziad fra Syria snakker positivt om opplegget han er en del av.

– Jeg har lært mye ved å være med her, sier Ziad, som skal være med på lørdagens arrangement.



– Til neste år vil vi få med oss flere grupper som trenger dette tilbudet, sier Lier og trekker fram ungdom som faller ut av skolen. Ullern frivilligsentral har her et nært samarbeide med både NAV og Bydel Ullern.

Mestring

– De som jobber her vil også få en attest på arbeidstreningen de har vært med på, og de får referanser. Det kommer godt med når en skal søke på jobb senere, sier Esther Marie Lier og legger til at det å bygge fellesskap er en av bærebjelkene i prosjektet. Det samme er det å gi deltakere opplevelse av mestring og troen på egne ressurser.

Arbeidet består i å samle inn, reparere, og selge verdigjenstander folk har stående på loft og i kjellere, i tillegg til brukte gjenstander fra Smestad Gjenbruksstasjon. Det er inngått avtale om å hente ombruksvarer.

Pengene som kommer inn, går til videreføring av tiltaket. Salg foregår foreløpig via finn.no. Nå skal auksjonen lørdag være med på å få inn flere penger til tiltaket.

Den gule bilen

– Vi trenger en ny gul bil, sier Eivind W. Robertsen, en av de frivillige. Det var han som i sin tid skaffet den gule bilen som kjører rundt i bydelen. Den fant han på finn.no.

– Nå trenger vi en ny bil, fortsetter Robertsen. Han legger ikke skjul på at dagens bil har problemer opp bakkene i bydelen. Da blir det ikke så enkelt å hente for eksempel det som skal auksjoneres bort eller istandsettes for salg.



– Innbyggerne i bydelen gir oss både møbler og gjenstander og bidrar med det til at prosjektet lever, sier Eivind W. Robertsen og legger til at det må de selvsagt hente.

Penger fra årets auksjon går inn i det å skaffe en ny bil. Møller Eiendom – som har god kontakt med Møller Bil – vil kanskje kunne være dem behjelpelig med å finne fram til en egnet arvtaker.