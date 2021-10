– Husk at dagene skal leves

– Vi må alltid huske på at dagene skal leves. Vi skal leve helt til vi dør, sier skurspiller Liv Hege Nylund. Fredag ser vi henne på scenen på Ullern kultursenter i monologen «Skam deg, Mayliss!». På svensk heter stykket «Sin ensamma kropp».

Publisert: 27.10.2021 kl 12:33

BYDEL ULLERN: Den prisbelønte svenske forfatteren Elsie Johansson har i flere bøker gitt en stemme til en oversett gruppe kvinner som har kommet i «den usynlige alder». Det er hennes bok som er grunnlaget for teaterstykket. Her møter vi enken etter Palle Johnsen, men hvem er hun? I monologen kommer Nylund inn på de store spørsmålene rundt alderdom, seksualitet og livskvalitet.

Hva skjer når en yngre håndverker plutselig dukker opp?

Liv Hege Nylund skal ta publikum med inn i spenning, smerte og lengsel – men for all del også humor. Da den yngre mannen plutselig står i døren med en bukett roser, kommer en bølge av følelser hun ikke har våget å vedkjenne seg.

Å være et helt menneske

- Stykket handler om å være et helt menneske – og det er ikke skammelig, sier Liv Hege Nylund. Skuespilleren har selv noen år på baken. Dette er hennes avskjedsforestilling fra Turnéteateret Trøndelag hvor hun har jobbet i 27 år.

– Hvorfor valgte du dette som ditt avskjedsstykke?

– Jeg ble tiltrukket av selve historien, av budskapet, sier Liv Hege Nylund, som har framstilt en rekke kvinneskikkelser ved flere teatre. Hun har blant annet vært ved Svenska Riksteatren, Det Norske Teateret, Hordaland Teater – og ikke minst Turnéteateret Trøndelag hvor hun også har vært sjef.

Den kulturelle spaserstokken

«Skam deg, Mayliss» er et tilbud via Den kulturelle spaserstokken. Stykket blir vist seks ganger i Oslo. Dette er nest siste gang forestillingen spilles i hovedstaden.

– Det er noe å få med seg, sier kulturleder Nina Sivertsen ved Ullern kultursenter. Hun ser fram til en teateropplevelse.

– Til nå har fredagene på Kultursenteret vært mye musikk. Er det et taktskifte på gang?

– Ja. Kultur er mer enn musikk og diktopplesning i kafeen. Til dette semesteret ble det blant annet lagt opp til tre utflukter, sier Sivertsen. En tur til operaen med omvisning, er alt historie, men den 12. november er det en del som vil se fredsprisutstillingen. Det blir også et besøk på Deichmann i Bjørvika den 3. desember.

– Kultur er opplevelser. Da er det viktig at vi kan tilby ulike former for begivenheter og hendelser, sier Nina Sivertsen, som legger til at i programmet for våren vil en også forsøke å få et variert kulturtilbud.

– Det arbeider vi med nå.

Prisbelønnet

Som dramatiker og regissør har Liv Hege Nylund tatt for seg flere kvinneliv som Fredrikke Marie Qvam og samenes pioner Elsa Laula. Selv har hun gjennom karrieren framstilt en rekke kvinneskikkelser som Cora Sandel på Trøndelag Teater og ikke minst gjorde hun suksess med monologen «Sabina» etter en roman av Karsten Alnæs. For denne fikk hun Nord-Trøndelag fylkes likestillingspris.

I 2009 fikk hun Øyernprisen for arbeidet med Lenseteatret. For sin oppsetning av Hans Rotmos «Løkkenbusen», fikk hun LOs kulturpris. I vår fikk hun Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus sin kulturpris for mangeårig innsats for arbeiderkulturen.

Nå arbeider hun med et stykke om «Norrønakonflikten» i Lillestrøm, om da Quisling sendte statspolitiet på streikende arbeidere.