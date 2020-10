– Hun var så glad da jeg kom

– Vi er så glade for at transporttjenesten er i gang igjen, sier kulturleder Nina Sivertsen og leder av Brukerrådet, Marit Fabritius, på Ullern kultursenter.

Publisert: 21.10.2020 kl 09:30

LILLEAKER: – Du kan tro det var en av de faste brukerne som var glad da jeg kom og hentet henne i dag, sier Bjørn-Olaf Næss, en av de faste sjåførene.

Mandag 12. oktober kom også transporttjenesten i gang igjen etter koronastoppen i våres.



- Vi har selvsagt strenge smittevernregler i bilen, sier Sivertsen.

Kun én i bilen

– Sjåførene kan bare ha én i bilen. Vedkommende må sitte i baksetet og lengst vekk fra sjåføren, sier Sivertsen og legger til at en kan bli kjørt i tidsrommet 10.00 til 14.00 mandag til fredag.

Næss følger opp med å fortelle hvordan det vaskes, sprites og luftes etter hver tur.

– Hvor kjører dere?



– Det er først og fremst kjøring til og fra Skøyen aktivitetssenter, Ullern kultursenter og der en bor. Selvsagt også til og fra lege, sier Sivertsen. Tilbudet er for dem over 60 år og prisen er 60 kroner for turen, som skal være innenfor bydelen.

Har åpnet forsiktig

Alt ble stengt 12. mars på grunn av koronaen. Allerede i mai kunne kafeen åpne sine dører igjen. Før sommerferie-stengingen var det kaffe og vafler som trakk folk til stedet.

– Etter sommerferien har vi åpnet litt etter litt. Vi begynte med å åpne kafeen. Det gjorde vi allerede i august.

Etter ferien har aktiviteter og foredrag kommet i gang.

– Folk har meldt seg på til både trim og kurs. Det er vi glade for. I disse koronatider er det viktig at vi også møter andre mennesker og deltar i noen aktiviteter. I løpet av september var det meste i gang.



– Hva er det vanskeligste?



– Å holde minst en meters avstand hele tiden. Folk er flinke til å skrive seg inn når de kommer og å sprite hendene.

Det er når en har vært med på dugnaden med hensyn til å holde avstand i kursrommet eller under trimmen, at det kan være lett å glemme avstandsregelen når en går inn eller ut av rommene eller samler seg i kafeen.

– Derfor må vi fra tid til annen minne folk på hvilke smittevernregler som gjelder.

– Hvor mange kan komme på kulturforedragene?



– Der kan det komme inn 50 personer. 30 i salen og 20 på galleriet. Da er det stopp, sier Nina Sivertsen, som legger til at hvis en føler seg syk, så blir en hjemme.

Valg til brukerrådet

– Det er viktig – både for den enkelte og for Kultursenteret – at vi klarer å holde stedet fritt for korona, sier Fabritius., som minner om at det snart skal velges to representanter til Brukerrådet.

– Når skjer det?



– Onsdag 21. oktober, rett etter foredraget til Atle Grønn.

– Hvem er på valg?



– Bjørn-Olaf Næss og Torkil Røstad, sier Fabritius og legger til at hvis en ønsker å fremme andre kandidater – seg selv inkludert – så er e-postadressen til Brukerrådet ullernbrukerraad@gmail.com En kan selvsagt også legge forslaget i postkassen i kafeen eller ta direkte kontakt med brukerådsleder Marit.

– De to har takket ja til gjenvalg, men hvis det er noen som har lyst til å gå inn i Brukerrådet så si ifra.

– Stiller dere noen krav til vedkommende?



– Nei, men vi ser helst noen som er aktive på senteret og som kjenner til dagliglivet der - hvis jeg kan uttrykke det på den måten, sier Marit Fabritius. De som utgjør Brukerrådet, får et godt innblikk i driften og har mulighet til å påvirke utviklingen.

