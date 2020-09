– Det har vært spennende å skrive biografien om Marie Hamsun, sier Anne Hege Simonsen. Onsdag er hun å høre på Ullern kultursenter klokken 12.00.

Publisert: 10.09.2020 kl 13:15

LILLEAKER: – Hun var en meget motsetningsfylt person, fortsetter Simonsen, som underviser på OsloMet - på Institutt for journalistikk og mediefag. Sosialantropologen har selv arbeidet både som journalist og redaktør.

– Hvorfor akkurat henne?



– Jeg ønsket å se nærmere på mellomkrigstiden og fant ut at jeg ville gjøre det ved hjelp av en person som levde i den tiden.

– Var Marie Hamsun et godt valg?

– Ja, så absolutt. Det har vært en spennende reise i denne tidsperioden. Hun var en meget oppegående person, men samtidig meget underdanig i forhold til ektemannen Knut. Hun lot seg dominere.

Kjærlighet og mørke

«Kjærlighet og mørke» heter biografien som kom ut i 2018. Der går det fram at hun var herjet av sjalusi, ensomhet og nazisme.

– Det interessante er at hun faktisk ble mer nazist etter krigen, sier Simonsen som har hatt tilgang på venninnebrev.

– De forteller mye om Marie Hamsuns personlighet og utvikling, fortsetter Anne Hege Simonsen og legger til at for en som skal skrive en biografi, er slikt materiale helt enestående.



– Var kona til ham som ga oss Sult, Pan og Benoni verd en biografi?



– Ja, så absolutt!

Sjakk og høye smørbrød

Ullern kultursenter er i gang igjen med de gode foredragene senteret er så kjent for. De trekker vanligvis mange mennesker.

– Det er en glede å få folk tilbake, sier kulturleder Nina Sivertsen. Hun er strålende fornøyd med at aktivitetene nå er i gang i huset på Llilleaker.

– Nå spilles det sjakk, snakkes fransk, og det trimmes. Det spises vafler, og det er høye rekesmørbrød. På fredag er det konsert med Kristin Minde. Du verden så stas, sier Sivertsen. Fredagens konsert heter «Fly Me to The Moon».



– Forventer du at mange kommer?



- Det blir veldig spennende å se. Vi satser stort på å følge smittevernreglene. Her er det en meters avstand og antibac. Jeg håper at folk velger å komme. At det er smitte i samfunnet kan vi ikke få gjort noe med.

Stolene i salen vil bli satt opp i riktig avstand – en meter.

– Selv om du kommer sammen med noen, så la stolene stå hvor de er plassert.

– Hvor mange er det plass til?



– I salen kan det sitte 30 og på galleriet 20.

Her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Det nytter ikke i disse tider å holde av plasser for andre.

Navn og nummer

- Alle må gi fra seg navn og telefonnummer. Hvis det skulle bli nødvendig må vi vite hvem som har vært her og hvordan vi kan få ringt dem.

Så er det selvsagt antiback. Ingen slipper unna det.

- På grunn av smitteverntiltakene har vi i høst noen færre som går gå på kurs. Det er fortsatt noen ledige plasser så bare ta kontakt hvis det er noe du kunne ha lyst til å være med på. Så får vi se om det lar seg gjøre, sier Nina Sivertsen som tror at høstens program ved Ullern kultursenter kan være med på å gi gode opplevelser til brukerne.

Også bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten er glad for alt som kan åpnes opp under trygge rammer.

Sentrene viktige

– Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter er viktige arenaer, sier Joten og legger til at begge er sentrale ledd i det forebyggende helsearbeidet og at de er en del av det som gjøre bydelen aldersvennlig.

- I tillegg er Stoppestedet – som Ullern kultursenter er en del av - et flerbrukshus med aktiviteter både for den eldre og yngre garde.



– De som har fulgt med i Akersposten har sett kampen for å beholde Vinderen seniorsenter i Bydel Vestre Aker. Er det fare for at Bydel Ullern mister sine?

– Dette er to levende sentre. De er med på hindre at mennesker blir isolerte så her satser vi på begge sentrene og legger til rette for god utvikling i årene som kommer, sier Joten. Det er snart fem år siden bydelen overtok driften av de to sentrene.

– Det har vært meget vellykket og vi er godt fornøyde med aktivitetene, sier Joten og legger til at de to tilbudene er ulike og at de utfyller hverandre på en god måte.

– Slike levende steder er med på å spre glede og gi liv, sier Marie Anbjørg Joten og legger til at er det noe bydelen ønsker å gi innbyggerne, så er det meningsfulle liv.