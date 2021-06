Hun tar opp arven etter Kaktus

Line Patricia er i full gang med en total-renovering av lokalene i Lilleakerveien. Alle spor etter Kaktus fjernes fullstendig, men kjernen i tidligere drift ønsker hun å ta vare på.

Publisert: 26.06.2021 kl 09:33

LILLEAKER: Siden slutten av mars har Kaktus i Lilleakerveien vært historie. Den populære restauranten som i 21 år har samlet lokalbefolkningen innenfor sine dører til alle typer aktiviteter – fra en middag for to til bursdager, konfirmasjoner, julebord og festlige lag, var med et slag bare et minne og et dypt savn for svært mange. Nå gjenoppstår restauranten. Ikke som Kaktus, men som Lille Ager under ledelse av Line Patricia Moreno.

Line Patricia er i full gang med en total-renovering av lokalene i Lilleakerveien. Alle spor etter Kaktus fjernes fullstendig, men kjernen i tidligere drift ønsker Line å ta vare på.

– Ja, vi har i grunnen samme grunnidé som de forrige som drev her, nemlig at dette skal være en bydelsrestaurant – et møtested for folk som bor i området, uformelt og med fokus på god mat og god service, og med priser som gjør at det blir tilgjengelig for alle. Jeg vet at Kaktus har betydd mye for bydelen, så jeg håper at vi kan få like stor plass i hjertet deres som vår forgjenger.

– Vi er også opptatt av å synliggjøre at vi befinner oss på historisk grunn. Lokalet i seg selv er jo i et hus som har sin opprinnelse fra cirka 1897, og Lilleaker har en spennende bakgrunn som industri- og arbeidersamfunn. Vi vil gjerne at dette skal gjenspeile seg til en viss grad i lokalet, og er også grunnen til at vi har kalt det Lille Ager. Dette var jo det første og opprinnelige navnet på Lilleaker, sier Line.

Arrangementer

– Hva med arrangementer her?



– Det skal vi absolutt ha. Vi vil bruke det tilstøtende rommet som tidligere var en pub, til dette. Her kan vi ha alle mulige aktiviteter – alt fra sluttede lag til quiz og sport på TV. Mulighetene er mange. Det vi ønsker, er å skape et sted hvor folk føler seg hjemme og kan treffes i både formelle og uformelle lag, sier Line.

Den nye sjefen på Lille Ager har sin bakgrunn fra Ekebergrestauranten, hvor hun var arrangementsansvarlig, og hun har i tillegg jobbet på Røverstaden, som er en del av Oslo konserthus. For de som har levd en stund, der hvor gamle Club 7 var en gang i tiden. På Røverstaden var hun bookingansvarlig.

Spennende sted

– Hvordan kom du inn i ditt nye prosjekt på Lilleaker?



– Det var gjennom en bekjent. Jeg ble spurt om dette kunne være av interesse for meg, og det tok ikke lang tid å si ja. Jeg så raskt at dette er et spennende sted, med et lokale og lokalisering som jo allerede var etablert i nærmiljøet.

– Når åpner dørene for Lille Ager?



– Vi satser på september. Det er mye arbeid som gjenstår, men det går fremover. I disse dager holder vi på med å ansette en kjøkkensjef - en ikke uvesentlig posisjon i en restaurant som satser på gode råvarer og kvalitet, avslutter Line Patricia Moreno.

For Ullern-folk vil vi tro at det er gode nyheter at noen tar opp arven etter Kaktus, og at det snart igjen blir liv i lokalene i Lilleakerveien 23. Nå altså som Lille Ager.

