– Hun er et klart eksempel på en som bør hedres

– Det er mange kvinner, innen for eksempel vitenskap og kunst, som har hatt vanskelig for å nå frem og bli tatt alvorlig, nettopp fordi de var kvinner. Det kan vi gjøre noe med, sier Bestum-mannen Nils Petter Gleditsch.

Publisert: 17.01.2022 kl 14:05

BESTUM: Han har selv foreslått å endre navnet på veien han bor i, Bestum tverrvei, til Thekla Resvolls vei – etter botanikeren og kvinnesaksforkjemperen som bodde i veien i mer enn 40 år.

Forslaget skal behandles i byutviklingskomiteen i Bydel Ullern i slutten av januar, før saken avgjøres i bydelsutvalget.

Noen få kvinnenavn

Debatten har gått i den senere tid om at det er få veier i Oslo som er oppkalt etter fremtredende kvinner. Det er Gleditsch helt enig i.

– Så vidt jeg kan se, er det bare fem av veiene i Bydel Ullern som har fått kvinnenavn, sier han. Han ramser opp Katy Dues vei, Astrids vei, Prinsessealleen, Karenslyst allé og Olsens enkes vei.

– Det er i alt 174 veier i bydelen, og 41 av dem har mannsnavn, sier han.

– Det er en veldig overvekt av mannlige veinavn i Oslo. Ofte er navnene fortjent, andre ganger er det litt tilfeldig, sier Gleditsch, som ser at det kan være vanskelig å finne plass til kvinnenavnene i etablerte områder der det sjelden lages nye veier.

– I stedet for å fjerne de litt mer perifere mannlige navnene, er det en mulighet å ta bort de litt mer likegyldige veinavnene, sier Gleditsch. Han nevner Bestum tverrvei som eksempel. Der bor han selv, i nabohuset til den store boligen fra 1906 som Thekla Resvoll bodde i. Veien er rundt 150 meter lang og forbinder Øvre og Nedre Skogvei.

Thekla Resvoll (1903) Foto: Ukjent

– Det er en del slike navn, som få ville savne. Vi har flere veinavn på for eksempel ås- eller bakke-. Det er en liten pris å bytte ut slike navn med kvinnenavn, sier han.

Og så er det flere menn som har fått to veier oppkalt etter seg. I Bydel Ullern har vi for eksempel både Guldbergs vei og Guldberglia. Guldberg var nok en stor matematiker, men trenger han to veier? spør han.

Bestum-mannen viser også til Sondrevegen og Nordheimbakken, som ligger få meter unna hverandre på Montebello.

– Gyllen anledning

– Nå har bydelen mulighet til å endre et ganske likegyldig veinavn til navnet på en person som bodde her i veien i mer enn 40 år, sier han og forteller at at Thekla Resvoll var en fremtredende botaniker, tilknyttet Botanisk Institutt i Oslo i mange år. Hun var den første kvinnen som tok doktorgrad i botanikk. Hun var også aktiv kvinnesakspioner. Sammen med ektemannen Andreas Holmsen, flyttet hun inn i huset som blir kalt Vegamot, på hjørnet Øvre skogvei/Bestum Tverrvei, i 1906.

– Resvoll var en som gikk litt mot strømmen. Hun valgte blant annet å ikke skifte navn da hun giftet seg. Hun ble et av de første kvinnelige medlemmer av Vitenskapsakademiet. Hun er et klart eksempel på en som bør hedres. Det er mange menn som har fått navn på langt svakere grunnlag, sier han.

«Det utrykkes ofte et ønske om at flere gater og veier må bli oppkalt etter kvinner. Her er det en gyllen anledning til å gjøre det i en vei hun selv hadde langvarig tilknytning til. Det vil være ekstra passende om et vedtak kan bli gjort i år hvor det er 150 år siden hun ble født,» skriver Gleditsch blant annet i sitt forslag om navnendring.

– Det er satt opp en minnestein for Thekla Resvoll i fjellhagen på Kongsvoll. Utover dette finnes det, så vidt jeg vet, ikke noe minnesmerke over henne eller noen vei eller gate med hennes navn. Det ville være fint om hun nettopp kunne få et gatenavn nettopp på Bestum, sier han.

PS! I 1968 ble det besluttet at Thekla Resvoll skulle få en vei oppkalt etter seg på Tokerud i Oslo, men vedtaket ble aldri satt ut i livet.

Fakta Thekla Resvoll (1871–1948) var en framtredende norsk botaniker, gjennom 34 år knyttet til Botanisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hun var den første kvinne som tok doktorgraden i botanikk og den tredje kvinne som ble opptatt som medlem av Det Norske Videnskaps-akademi. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med norsk fjellflora. Hun anla en fjellhage ved Kongsvoll stasjon på Dovrebanen, senere flyttet til et område sør for Kongsvoll fjellstue. Hennes arbeid har fått fornyet interesse i forbindelse med studiet av klimaendringene. Hun var også en aktiv kvinnesakspioner og styremedlem i bl.a. Norsk kvinnesaksforbund og Kvindestemmerettsforeningen. Thekla Resvoll og hennes mann Andreas Holmsen kjøpte eiendommen Vegamot på Bestum i 1906 og hun bodde der fram til sin død i 1948. Eiendommen har adresse Øvre Skogvei 12, med inngang fra Bestum tverrvei. Også her la hun ned mye arbeid i hagen (jf. vedlagte artikkel fra Historielagets blad ‘Langt vest i Aker’). Thekla Resvolls liv er ellers nærmere beskrevet i Norsk Biografisk leksikon og på Wikipedia.