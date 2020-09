«Høyres triksing med tall står til stryk»

«Problemet med Høyres skolepolitikk er at de gråter krokodilletårer når de er opposisjon over trange skolebudsjetter, men når de får ansvar, klarer de ikke innfri,» skriver bystyrets Henrik Dahl Jacobsen (Ap).

Publisert: 07.09.2020 kl 13:20

Da de rødgrønne overtok styringa i 2015, var arven fra Høyre-styret en osloskole kuttet til beinet. Valgresultatet i 2015 markerte slutten på årlige kutt i skolen og snuoperasjonen ble satt i gang. Derfor er innlegget til Høyre-representantene i Akersposten om skoleøkonomi helt absurd, når deres eget parti har stått fremst for å tappe osloskolen for ressurser.



Fra perioden 2010-2015, da Høyre sist hadde skolebyråden, kuttet de systematisk i skoleøkonomien hvert eneste år. Kuttene kom i form av generelle rammekutt og at skolene kun fikk 80 % av kostnadene ved økt elevtall. Osloskolen ble dermed tappet for 350 millioner, noe som gjorde at skoler fra vest til øst slet med helt uholdbare trange rammer.

Etter valgresultatet i 2015, og rødgrønne overtok, ble heldigvis kuttene snudd til økte budsjetter. Blant annet har grunnfinansieringen økt, og skolene finansieres nå 100 % for elevtalsvekten. Dette er satsinger som bidrar til bedre økonomiske rammer for samtlige skoler i hele byen. I tillegg har osloskolen fått flere lærere, særlig blant de yngste trinnene, og vi har fått mer målretta satsinger på ungdomstrinnet og vgs.

Problemet med Høyres skolepolitikk er at de gråter krokodilletårer når de er opposisjon over trange skolebudsjetter, men når de får ansvar, klarer de ikke innfri. Tilsvarende situasjon ser vi nå nasjonalt, der Høyre har styrt skolepolitikken i 7 år. For eksempel vedtok stortinget en lærenorm, noe Høyre-representantene i innlegget skryter av, men som statsminister Erna Solberg kalte «den største kamelen de har svelget denne høsten». For å innfri lærenormen må Oslo nå bruke omlag 180 millioner av egne budsjettmidler for å fullfinansiere den, fordi Høyre i regjering ikke gir Oslo nok ressurser til å gjennomføre satsingen.

I innlegget har Høyre-representantene rett at det er læreren som betyr mest for hvordan elevene lærer på skolen. Derfor er det absurd at de både var motstander av lærernormen, men heller ikke har klart å sikre nok kvalifiserte lærere. Etter 7 år med regjeringsansvar har antallet ukvalifiserte lærere i grunnskolen økt med over 40 %, og samtidig må erfarne lærere slutte fordi regjeringen opprettholder et rigid krav om å ha karakter 4 i matematikk for å kunne undervise[1].

Historien har vist at Høyre, verken i Oslo eller nasjonalt, klarer å gjøre de nødvendige satsingene på skolen når de får ansvar. Likevel har de frekkheten nådegave til å kritisere Arbeiderpartiet for skoleøkonomi, selv om de sist ved makta i Oslo brukte skolen som salderingspost.

Henrik Dahl Jacobsen

bystyrerepresentant, Oslo Arbeiderparti