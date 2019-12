«Høyre tuller med tall og ødelegger ressursdebatten»

«Husebye snakker om kutt, men i 2019 ble grunnskolene i Vestre Aker tildelt 44,9 millioner i ekstra midler som en følge av at det har blitt innført minstenorm for lærertetthet. Det tilsvarer mer enn 7000 kr. pr. elev.»

Publisert: 25.11.2019 kl 10:15

Vi i Utdanningsforbundet Oslo er de første til å påpeke at ressurssituasjonen for mange Osloskoler har vært kritisk i mange år. Vi har jobbet grundig med dette over tid og underbygger våre påstander med tall og fakta. BU-leder i Vestre Aker, Yngvar A. Husebye fra Høyre, kommer med påstander om skoleøkonomien i Akersposten (18.11.19) som er totalt løsrevet fra virkeligheten. Dette gjør det vanskelig for oss som prøver å føre en faktabasert debatt.

Utdanningsforbundet Oslo har igjen og igjen vist de praktiske utslagene av den trange skoleøkonomien over hele byen. Vi har blant annet forklart og dokumentert at skoler med like mange klasser får svært ulik grunntildeling.

Voksen skole får nesten 2 millioner mindre i grunntildeling enn Bestum skole i Ullern bydel, selv om skolene har like mange klasser. Det tilsvarer kostnadene til 2,5 lærere. Og Bestum har ikke for mye, men Voksen har definitivt for lite.

Forskjellene mellom Voksen og Bestum oppstår fordi pengene fordeles til skolene etter antall elever, ikke antall klasser. Denne stykkprisfinansieringen ble innført av Høyre i byråd i 2003, og i perioden 2011-2015 ble det i tillegg gjennomført omfattende kutt. Da var ikke Høyre bekymret for skoleøkonomien, men nå roper de om krise.

«- Oslo vest er kuttet inn til beinet, og det blir det skader av,» sier Husebye til Akersposten. Vi i Utdanningsforbundet Oslo ser at det finnes skoler med for lite penger over hele byen. Husebye viser til en rapport som konkluderte med at Oslo vest drives «på grensen av det forsvarlige». Rapporten er fra 2017 og den bruker tall fra 2015, dvs. den økonomiske situasjonen Husebye kritiserer er den hans eget parti var ansvarlig for. Siden 2015 har det skjedd mye med økonomien i Osloskolen.

Husebye snakker om kutt, men i 2019 ble grunnskolene i Vestre Aker tildelt 44,9 millioner i ekstra midler som en følge av at det har blitt innført minstenorm for lærertetthet. Det tilsvarer mer enn 7000 kr. pr. elev. Til sammenligning fikk bydel Søndre Nordstrand tildelt litt over 5000 kr. pr. elev. Dette rimer ikke så godt med at Oslo vest «kuttes til beinet».

Men det gir faktisk ikke mening i å snakke om penger pr. elev, hverken på bydelsnivå eller skolenivå. Det er ikke enkeltelever som koster i skolen, det er hver klasse - for hver klasse må ha en lærer.

Som en følge av stykkprisfinansieringa er mange av klassene i Oslo underfinansiert. Og Voksen og Bogstad skoler, som mangler så mye som 20 % elevmasse på å få full pott, har liten glede av at Ris ungdomsskole er 99 % full. Tilsvarende er det i Søndre Nordstrand bydel; det hjelper ikke Klemetsrud skole som har 34 % «for få» elever at Hallagerbakken er 93 % oppfylt.

Problemet handler ikke om øst og vest, det handler om fullfinansiering av klasser. Innføring av minstenorm for lærertetthet (lærernorm) har hjulpet mange skoler, men vi har fortsatt et godt stykke å gå. Et første skritt er å ha en faktabasert debatt. Vi i Utdanningsforbundet Oslo håper Vestre Aker Høyre vil bidra til det framover.

Jorunn Folkvord

kontaktperson grunnskole i Utdanningsforbundet Oslo

