«Høyre skal ikke få knuse Osloskolen»

Det er ikke så rart at folk mister tilliten til Høyre som barnehage- og skoleparti når partiet systematisk prøver å skape et skremmebilde av Osloskolen.

Publisert: 23.12.2020 kl 17:05

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Osloskolen, og vi er stolte over de resultatene elever, lærere og skoleledere oppnår. Det er ikke Høyre. 14. desember kommer partiet med nok en runde med kraftsalver mot Osloskolen og byrådet i Akersposten, denne gangen signert av politikerne Ingrid Hopp, Anita L. North og Mehmet K. Inan.

Høyre må gjerne kritisere Osloskolen og byrådet, men kritikken blir temmelig hul når det samtidig er godt dokumentert hvilke problemer Høyre etterlot seg etter 18 år med byrådsmakt (1997-2015). Tar ikke Høyre ansvar for sine egne politiske resultater?

Vi i Arbeiderpartiet mener at at et godt skoleløp starter med en god tid i barnehagen. Men da Arbeiderpartiet kom til makten i hovedstaden sammen med SV og MDG i 2015 hadde Oslo den lengste barnehagekøen blant storbyene, og vi var fylket med den laveste barnehagedekningen i landet. I barnehagene hadde bare 1 av 3 ansatte barnehagelærerutdanning eller barnefaglig utdanning.

Kanskje er det ikke så rart at mange barn begynte i Osloskolen med svake språkferdigheter og at forskjellene i skolen raskt vokste seg store?

Høyre i regjering har forsterket forskjellspolitikken ved å doble kontantstøtten, og dermed latt barn som ellers kunne gått i barnehage bli hjemme. Dette har igjen gått direkte utover kvinners, og da særlig innvandrerkvinners, arbeids- og samfunnsdeltakelse.

Under vårt byråd har barnehagedeltakelsen gått opp og bruken av kontantstøtte ned. Kompetansenivået i barnehagen har økt kraftig. Dermed har vi også gitt mange barn et bedre utgangspunkt for å lykkes i Osloskolen. Dette har vi forsterket gjennom å ansatte 900 flere lærere i Osloskolen, vi har styrket laget rundt elevene med flere yrkesgrupper og gjort innholdet i skolen mer praktisk og variert. Vi betaler også mer per elevplass enn hva Høyre gjorde. Mens Høyre-byrådet bare betalte 80 prosent av kostnaden for nye elevplasser, har dagens byråd fullfinansiert skoleplassene.

Vi politikere vinner først og fremst valg på hva vi ønsker for fremtiden, men fortida viser noen ganske tydelige konturer på hva man er i stand til også. Arbeiderpartiets viktigste visjon i oppvekstpolitikken er å skape de beste forutsetningene for at alle barn i denne byen kan lære mer og blir gode samfunnsborgere. En rettferdig oppvekstpolitikk krever at man anerkjenner at byen vår trenger en fordelingspolitikk. En politikk som anerkjenner at det er klasseforskjeller i byen, og at ikke alle starter på skolen med godt nok norsk språk og foreldre som kan følge opp skolearbeidet.

Det finnes knapt et funn fra barnehage- og skoleforskningen som er så tydelig som at barn og unges hjemmebakgrunn har stor betydning for hvordan de gjør det på skolen. Når læring også henger sammen med barns forutsetninger, må man også anerkjenne at noen elever også har større utfordringer og behov enn andre. Derfor var det nødvendig å justere tildeldingssystemet, slik at skoler med utfordringer også får noe mer. For eksempel får skoler med mer penger hver gang de får inn elever med foreldre har lav utdanning og inntekt. Når elever med for dårlig norsk språk får vedtak om særskilt norskopplæring, følger det også med penger. Det er grunn til å spørre: Mener Høyre at elevenes ulike behov ikke skal påvirke skolens budsjettildeling?

Dette betyr ikke at noen skal bli straffet for å komme fra hjem der foreldrene har utdanning og mulighet til å følge opp lekser. Det gjør de heller ikke. Dette betyr kort og greit at vi alle er tjent med at vi ikke bare bor i den samme byen, men også lever i den samme virkeligheten. Det krever prioritering. Hva gjør Høyre for å redusere forskjellene i byen? Det vet vi ikke. Men det vi vet er at dette byrådet har tatt tak i forskjeller som forrige byråd lot vokse.

Samtidig som vi sikrer en mer rettferdig fordeling av skolebudsjettet, har byrådet styrket skolebudsjettene for hele Osloskolen. Skolene i Vestre Aker og Ullern får mer under dagens byråd enn da Høyre-styrte. Etter 18 år med Høyre-styre var skolene kraftig underfinansiert og kuttet til beinet, noe som også ble bekreftet av Deloittes evaluering av Osloskolen. Det er en politikk mange av dagens Høyre-topper i Oslo bystyre har ansvar for, men som de tydeligvis ikke vil ta ansvar for.

Kamzy Gunaratnam

Oslo bystyrerepresentant, Arbeiderpartiet

Henrik Dahl Jacobsen

Oslo bystyrerepresentant, Arbeiderpartiet

Peter Hausken

Gruppeleder, Vestre Aker Arbeiderparti