Til manges overraskelse dukket leder av bystyrets byutviklingskomite, James Stove Lorentzen (H) og nestleder, Sabina Syed (MDG) opp på folkemøtet. De kunne gi møtedeltakerne et kjærkomment løfte.

Publisert: 22.11.2021 kl 16:23

RØA: Det var stinn brakke da Røa Vel arrangerte folkemøte på Deichmann Røa, med temaet fremtidens Røa.

Som mange vet er det tre store selskaper som har byggeplaner sentralt på Røa ved Røakrysset. Skanska har i flere år forsøkt å få godkjent planene for sitt prosjekt, men har blitt stoppet av Plan- og bygningsetaten og politikerne i rådhuset. Beliggenhet Holding er i prosess med sine planer med å rive det blå huset og bygge nytt, men sitter på vent for å se hva som skjer med Skanskas planer på nabotomten.

På andre siden, på bensinstasjonstomten, er Dypro Holding i startfasen med sine planer. Midt oppe i dette har Røa vel og bydelsutvalget ledet an i kravet om at de tre prosjektene må ses i sammenheng og at det må komme en helhetlig plan for området.

FULLSATT: Før møtet startet var det helt fullt på Deichmann Røa. Foto: Vidar Bakken

Svaret er tja

Kan så utbyggernes planer kombineres med befolkningens ønsker knyttet til god byutvikling? På mange måter er svaret et tja. Det det er enighet om, er at dagens Røaplan fra 2004 er gått ut på dato og ikke lenger er en reguleringsplan som legger til rette for verken utbyggere eller befolkningens ønsker om gode byrom.

Under folkemøtet torsdag kveld fikk representanter for Røa vel og bydelsutvalget lagt frem sine ønsker og krav til utviklingen av Røa. Skanska fikk vist frem sitt nyeste planforslag. En representant fra Dypro orienterte om en gjennomført spørreundersøkelse, om Røas beboeres behov og ønsker i forbindelse med utbygging av Røa sentrum. Overraskelsen kom i slutten av møtet, hvor to sentrale rådhuspolitikere kom med et overraskende innspill. Mer om det lenger ned i saken.

Fryse aktive planer

Røa vels Jostein Refsnes var kveldens møteleder. Han orienterte kort om temaet for møtet, hva som har skjedd så langt og om møtets innledere.

Første innleder var Yngvar A. Husebye, leder av bydelsutvalget i Vestre Aker. Han pekte blant annet på at et enstemmig bydelsutvalg hadde vedtatt at alle aktive plansaker som angår Røa skal fryses, inntil det foreligger en helhetlig plan for området. Han viste videre til det tverrpolitiske samarbeidet i saken, hvor han sammen med representantene Peter Hausken (AP) og Knut Frederik Horn (MDG) utgjorde et arbeidsutvalg.

- Innbyggerne har rett til å fremme og ha sin mening. Grunneierne har sine rettigheter. Det er motstridende interesser. Hvor store er de og kan disse forenes, spurte Husebye.

Han viste til at Røa sentrum har potensiale for å bli et hyggelig bydelssentrum.

- Da må de ulike byggeprosjektene ses i sammenheng, slik at vi ikke får en klattvis utbygging av Røa. Vi må få et godt bydelssentrum med liv og røre, og det er et sterkt behov for gode fellesarealer og møteplasser, sa Husebye blant annet.

Han var kritisk til Skanskas nåværende planer, som han mente skapte et lukket område med få grøntområder og sosiale møteplasser. Husebye mente at Skanska i den forbindelse måtte fjerne blokken mot t-banen og bevare det eldste huset (tidligere Hårfint frisør) på kollen. I helhetsbildet var han også opptatt av trafikksituasjonen på Røa og behovet for å legge mer til rette for myke trafikanter.

FORLANGER STOPP: Bydelsleder Yngvar A. Husebye viser til at et enstemmig bydelsutvalg forlanger stopp i pågående planer, inntil en ny helhetlig plan er på plass. Foto: Vidar Bakken

Ingen grøntarealer

Røa vels leder, Anne Bjørnebye Vik, var kritisk til det nylige siste forslaget til Skanska, som går ut på å jevne ut kollen med de gamle byggene, beholde en blokk mot t-banen og flytte Hårfint-huset ned mellom ny blokk og bygget som vil komme ut mot Vækerøveien.

- Den eneste endringen jeg kan se, er at Hårfint blir klemt inne mot blokk D og at det ikke er noen møteplasser med grøntarealer.

Røa vel har i samarbeid med arkitekt Niels Torp utformet et annet forslag, med et grønt lokk over t-banen, hvor Hårfint sammen med tidligere Miso blir liggende på kollen. I dette forslaget er det gule huset på hjørnet revet og erstattet av en mindre blokk. I begge forslagene er bygget som i dag er Bikefixx sykkelverksted/butikk forutsatt revet.

GRØNT LOKK: Niels Torp vil ha mer lys og sol inn i området. Ill.: Niels Torp

Hun pekte på flere viktige områder, som blant annet å legge til rette for mer publikumsrettet tjenesteyting og handel, trygge forbindelser for gående og syklister, uavhengig av planene for Røatunnel. For å gjøre nok på overflaten og for å legge til rette for identitetsskapende elementer, var det nødvendig å få justert dagens Røaplan. Hun krevde at dagens byråd måtte legge frem et forslag som innebar en bestilling til Plan- og bygningsetaten om en justert Røaplan, som ivaretar en helhetlig utvikling av Røaområdet.

Samtidig var hun opptatt av at byggefasen for de ulike prosjektene ikke skulle bli for belastende for innbyggerne.

- Vi kan ikke ha 8 til 10 år med gravearbeider og bygging. De store prosjektene må koordineres, slik at vi slipper dette, sa Bjørnebye Vik.

HVOR ER MØTEPLASSENE: Røa vels leder, Anne Bjørnebye Vik, etterlyser gode møteplasser og grøntområder. Foto: Vidar Bakken

Prioriteringer

Camilla Dukefos i Reell Medvirkning har på oppdrag fra Dypro, som eier Røa Senter, foretatt en spørreundersøkelse, hvor mer enn 500 har deltatt. Hva er det områdets befolkning ønsker seg i forbindelse med utviklingen av Røa? Det kommer klart frem at møteplasser, grøntarealer, pusterom, lekeplasser og en samlende helhetlig plan for Røa har høy prioritet. God fremkommelighet og kopling mellom ute- og innerom, samt kulturtilbud er også prioritert.

Ny planprosess vanskelig

Prosjektsjef i Skanska, Oddvar Svartdal, mente at det å sette i gang en ny planprosess som kan ta fem år, ville være vanskelig for selskapet og at de må forholde seg til dagens regulering. Han viste til at muren ut mot Griniveien ville bli revet og erstattet av bygg med utadrettet virksomhet. Med åpenhet mellom byggene ville prosjektet ikke bli en barriere mot Griniveien. Han pekte på indre passasjer med gode forbindelser og offentlige rom som er skjermet mot Røakrysset. Selv om det kan være problematisk å få gjennomslag hos Byantikvaren, er flytting av Hårfint en del av forslaget.

- Vi vil lage et flott byrom med service- og næringslokaler, sa Svartdal.

Skanska presenterte en animert versjon av sitt siste forslag til utbygging av området.

FLYTTER BYGGET: Oddvar Svartdal viste en animsjon av Skanskas siste forslag, hvor blant annet "Hårfint" er flyttet ned fra kollen. Foto: Vidar Bakken

Luftig og solrikt

Arkitekt Niels Torp har sett på ønskene fra befolkningen og omsatt disse i en plan.

- Det blir et mer luftig og solrikt område, som ivaretar Smedhaugen med det gamle huset på kollen, sa Torp.

Han mente at bevaring av det gamle huset var viktig og at det blir stående på samme plass, som et tidsvitne fra tidligere tider. Derimot mente han at det gule huset kunne erstattes av nybygg. Et grønt lokk over t-banen ville åpne opp hele området og skape en flott plass for ulike aktiviteter. Torp presenterte også en animasjon av sitt forslag.

En ny reguleringsplan for Røa kan ta fem år før den er på plass. Det betyr at de tre store prosjektene eventuelt vil bli satt på vent i lang tid. Hans Christian Nordvik i Beliggenhet Holding mente at dette kunne løses hvis det var politisk vilje til det, uten å gå veien om en ny reguleringsplan. Han viste til sitt prosjekt Røa Bad, hvor det etter Røaplanen ikke var mulig å få gjennomført prosjektet.

- De rette personene tok eierskap til prosjektet og da bydel, byråd og Plan- og bygningsetaten tok tak i saken, var problemene løst etter 9,5 måneder. Dagens gordiske knute kan løses med samarbeid og en mindre helhetlig plan for dette området. Det er fullt mulig å løse om det er politisk vilje til det, hvor grunneiere, lokale interesser og rådhuset samarbeider, sa Nordvik blant annet.

Kveldens overraskelse

Så kom kveldens store overraskelse. Opp på scenen kom leder av bystyrets byutviklingsutvalg, James Stove Lorentzen (H) og nestleder Sabina Syed (MDG).

- Ja, vi må samarbeide på rådhuset skal dette lykkes. Vi må finne en vei i systemet og det må skje raskt. Det må ikke stoppe opp med alternativet en ny områdeplan som kan ta mange år, sa Stove Lorentzen.

Sabina Syed supplerte Stove Lorentzen.

- Det er mitt inntrykk at det er vilje til å finne en løsning blant politikerne i rådhuset. Jeg er overrasket over at dette skal være et stort problem. Vi har en ide om hva som er løsningen, sa Syed.

- Når jeg for eksempel ser forslagene til Skanska og Torp, ser jeg ikke de store forskjellene. Nå vil vi invitere disse utbyggerne til rådhuset. Vi vil lytte og snakke og få en forståelse av hva vi kan gjøre. Målet er å få til en løsning innen 9 måneder, sa Stove Lorentzen til salens forbauselse - fulgt av applaus.

Følg Akersposten på Facebook