Det er ikke ofte det skjer, men midt i en periode melder en Høyre-representant overgang til et annet parti.

Publisert: 19.10.2020 kl 15:45

VESTRE AKER: Det har nå skjedd i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker. Live Bressendorf Lindseth, som inntil nylig var Høyres gruppeleder i bydelsutvalget, har skiftet parti. Hun vil de neste årene sitte sammen med representantene for Arbeiderpartiet, som dermed øker fra to til tre representanter. Samtidig går Høyre fra åtte til syv representanter og det vil si at partiet mister flertallet i BU. Hva er så årsaken til at Bressendorf Lindseth går fra blått til rødt?

- Det er med vemod jeg har erfart at Høyre og jeg ikke lenger har de samme prioriteringene i eksistensielt viktige saker. Derfor har jeg meldt meg ut av Høyre, og vil i framtiden stille som representant for Vestre Aker Arbeiderparti, sier Bressendorf Lindseth.

Det har ikke vært noen hemmelighet at det har vært uenigheter i Høyres gruppe med hensyn til prioriteringer når det gjelder for eksempel kutt i tjenester, i forbindelse med den vanskelige økonomiske situasjonen bydelen befinner seg i.

- Et eksempel er vedtaket om nedleggelse av Hovstua i sin nåværende form og flytte denne til Pilotveien. Det betyr at et møtested med et etablert miljø for sårbare mennesker blir brutt opp. Dette er det eneste sosiale alternativet for blant annet mange enslige, hvor de kan møte andre likesinnede. Pilotveien er et veldig usikkert alternativ, blant annet på grunn av tilgjengelighet, sier Bressendorf Lindseth

- I siste budsjettrunde ble nedleggelse av Vinderen seniorsenter trukket tilbake, mens vedtaket om Hovstua ble stående. Det var etter at det kom store protester, med mange hundre underskrifter mot å flytte virksomheten ved Vinderen seniorsenter til det nye senteret ved Diakonhjemmet. Hovstua har ikke masse ressurssterke mennesker som kan stå opp for dem. Det skal ikke være slik at de mest ressurssterke som roper høyest får gjennomslag, mens de som trenger det mest ikke blir hørt, fortsetter hun.

Hvorfor ikke et annet parti?

Hun peker på at det er flere saker som hun kjenner på når det gjelder vedtak i det som har vært flertalls-Høyre.

- Mange ville vel trodd at du skulle gå til et annet borgerlig parti, som for eksempel Venstre eller Frp i bydelsutvalget? Tror du ikke også at de som har stemt på Høyre og deg som kumulert kandidat, føler at du svikter programmet som Høyre står for?

- Jeg opplever Venstre og Frp i BU som et haleheng til Høyre. Jeg har selv vært med å utarbeide Høyres partiprogram som blant annet sier at vi skal se alle i bydelen. Det betyr at jeg som lokalpolitiker skal fremme saker til innbyggernes beste. Det betyr også at de svakeste skal få en stemme. De sterkeste klarer seg alltid. Jeg valgte Arbeiderpartiet, fordi jeg mener at dette partiet ivaretar de svakes interesser på en bedre måte. Det er ingen hemmelighet at jeg i de senere BU-møter har stemt sammen med Arbeiderpartiet i flere saker.

Forstår beslutningen

- Hvordan har reaksjonen vært fra dine tidligere kolleger i Høyre?

- Jeg har hatt en samtale med leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye (H). Han forstår min beslutning. Jeg opplever ikke at det foreligger noen hard feelings i forbindelse med dette. Vi er alle voksne mennesker.

- Da du drev valgkamp for Høyre tidligere, kunne du tilby solkrem for å hindre at folk ble røde. Har du glemt å ta den selv?

- Du kan vel si det sånn, ler Bressendorf Lindseth.

- Men det er en nøye refleksjon bak min beslutning, avslutter hun.

Litt rart

Yngvar A. Husebye mener at det ikke har oppstått noen dramatisk situasjon ved Bressendorf Lindseths overgang til Arbeiderparteiet.

- Vi mister for første gang på mange år det rene flertallet i bydelsutvalget, men utover det har det ikke noen spesiell betydning. Nå har riktignok godt over 50 prosent av velgerne i Vestre Aker stemt Høyre i forbindelse med bydelsutvalget, så det oppleves litt rart at flertallet blir opphevet på denne måten. Samtidig er vi pragmatiske i BU og samarbeider godt i de viktige sakene, også med Arbeiderpartiet. For det daglige arbeidet får det lite betydning. Jeg vil ønske henne lykke til i det nye partiet.

Han reagerer litt på at Hovstua-saken er med i vurderingen i forbindelse med partibruddet.

- Jeg er ikke enig i at de svakeste ikke blir hørt. Vi har jo et vedtak fra siste BU-møte, hvor vi ber administrasjonen om at før BUs vedtak i forbindelse med kuttene i budsjettet blir effektuert, så vil vi ha en risikovurdering som gir tilstrekkelig innsikt i den reelle risikoen og konsekvensen for de berørte ved de foreslåtte budsjettkuttene. Det gjelder også for brukerne av Hovstua. Dette var også Live med å vedta, i likhet med kuttene som ble foreslått i juni. Jeg har vanskelig for å se at saken rundt Hovstua kan ha hatt stor betydning for partiskiftet, sier Husebye.

Hjertelig velkommen

Arbeiderpartiets gruppeleder i BU, Peter Hausken, er naturlig nok fornøyd med partiet får en ny representant.

- Det er god nyhet. Vi har jo forstått at det har vært interne stridigheter i Høyres gruppe. Det er hyggelig at hun kommer over til oss. Nå blir vi også det nest største partiet i BU. Vi ønsker Live hjertelig velkommen og vi skal ta godt vare på henne. Hennes prioriteringer er mye av de samme som våre og jeg ser frem til et godt samarbeid, sier Hausken.

