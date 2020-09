Høstferie utendørs – her er noen tips!

Vi går nå inn i høstferien for alle som er skoleelever eller studenter – eller som har noen i denne aldersgruppen i huset. Lurer du på hvor du skal legge turen?

Publisert: 25.09.2020 kl 13:00

OSLO: Høstferien står for døren, og det er mye å ta seg til om man ønsker å oppleve høsten der den oppleves aller best, nemlig utendørs.

VisitOslo har gitt noen gode tips til aktiviteter for deg som ønsker å kle deg etter forholdene og ta turen ut i det grønne, gule, oransje og røde som omgir oss nå på høsten.

Turer i Ekebergparken eller Vigelandsparken er alltid aktuelt. Har du ikke tatt en ekstra god titt på skulpturene i de to nevnte parker i det siste, kan vi minne om at det er mye spennende å se.



Botanisk hage på Tøyen er også spennende på høsten, med sine 1200 plantede trær i høstskrud.

VisitOslo trekker også frem Oslos nye havnepromenade eller en tur langs Akerselva som gode innspill til høstutflukten. Bygdøy må man heller ikke glemme når deg gjelder ganske kortreiste turmål.

Er du ikke blant de mange titusener som allerede har besøkt Roseslottet på Frognerseteren allerede, kan det være et fint mål for turen i høstferien. Det koster litt å komme inn, men mange som har vært der, er over seg av begeistring for Vebjørn Sands grandiose prosjekt.

Markaforslag

Skiforeningen har fylt opp sine nettsider med gode tips for høstferieturen. Kortreist markaglede er stikkordet for flere av turforslagene, og her er det beskrevet hvor man best kan nyte høsten.

Som for eksempel en sykkeltur fra Ringkollen, en høsttur gjennom Krokskogen, eller overnatting på for eksempel Kikut eller Løvlia.



Enda kortere vei er det til fantastiske Holmenkollen, og merker du at det er veldig lenge siden du var innom Skimuseet, er det kanskje tid for å gjøre det i høstferien?

Opp av sofaen, ut i høstnaturen! Og benytter du deg av offentlig kommunikasjon dit du skal? Husk munnbind!