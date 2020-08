Hos Anders får du ingenting i flatpakke

– Velkommen! sier møbelgründer Anders Holbøll hos Tree Stories, idet døren åpnes og snekkerverkstedet åpenbarer seg bak den røde låvedøren på Bogstad.

Publisert: 13.08.2020 kl 13:05

BOGSTAD: Verkstedet fant sin plass bak den gamle låvedøren på Woxen gård for snart fire år siden. Her inne hviler lukten av treverk sammen med historien i veggene. Metervis med planker i eik. Stablet oppå hverandre. Ulike lengder og tykkelser.

Lenger inn i lokalet skjer forvandlingen. Etter skissering av ideer og design i dialog med kunden, kappes plankene. De slipes, pusses og skrus sammen til funksjonelt interiør eller møbler.

Et stolt yrke

– Jeg er stolt av yrket mitt, og det er virkelig et fint fag, supplerer Magnus idet hengsler monteres på en baderomsinnredning. Han er møbelsnekker og har vært med fra oppstart, sammen med tvillingbroren Morten.

Møbelsnekkerfaget er forankret i gamle håndverkstradisjoner. Opplæringen bidrar til innsikt i treets spesielle egenskaper og videreføring av gamle håndverksteknikker i møbelsnekkerfaget. To år på skole og to år i bedrift.



De lar ikke maskiner ta over der hånden og øyet kan gjøre en bedre jobb. Inspirert av nordisk natur og formspråk lager møbelsnekkerne hos Tree Stories kortreiste møbler. Fra bunnen. For hånd. Enkelt, vakkert og funksjonelt. Her legger de snekkerglede og yrkesstolthet i det daglige arbeidet. Enten det er til baderom eller kjøkken, senger eller et spisebord.

– Jobben er langt fra ensidig. Vi jobber tett med arkitekter og interiørarkitekter, og vi bistår med alt fra skissering av ideer, design og produksjon av møbler frem til ferdigstilt produkt, sier han.

Om nødvendig monteres møbelet hjemme hos kunden.

– Dette er noe de er spesielt opptatt av, opplyser Magnus, da denne bransjen blir målt på sluttresultatet.



– Mitt inntrykk er at stadig flere ønsker spesialtilpassede løsninger, løsninger man ikke finner flatpakket i kjedebutikker, men også for å utnytte plassen på en optimal måte, fortsetter han.

Kundens viktige visjon

Holbøll viser stolt frem pågående prosjekter og prater entusiastisk på både inn- og utpust, og trekker frem at alt som lages her er skreddersydd til kunden. Det er noe med den relasjonen og veien til sluttproduktet – en form for stolthet. Han påpeker at det oppleves motiverende når kunden kommer innom verkstedet for å se møblene sine under produksjon.

– Og det beste sluttresultatet kommer jo når kundens visjon ikke går tapt i mellom designer og møbelsnekker, sier innehaver Holbøll.

– Vi har bevisst forhold til kvalitet. Vi har også gjort feil, men erfaringer utvikler og beriker, sier han og fortsetter.



– Det legges presisjon og omtanke i møblene som lages her. Vi ønsker ikke å konkurrere på pris, på bekostning av kvalitet.

Ikke bare tre...

Kunden ofte har krav til kvalitet, og det er viktig man sammenligner ting ut fra et tilsvarende produkt.

– Tre er ikke bare tre, og et bord er ikke bare et bord. Forbrukeren bør være bevisst på om de faktisk får det de drømmer om. Vi har enkelte ganger fått henvendelser fra kunder som har valgt en annen, ofte utenlandsk leverandør, hvor produkter eller resultat ikke har vært som ønsket, sier Holbøll og fortsetter.

– Det er klart at man alltid kan kjøpe ting billigere, men ofte går det på bekostning av kvalitet eller ande ting.

Tidligere importerte Tree Stories produkter fra andre land, som eksempelvis Sverige og Polen. Men har nå sluttet med dette fordi de opplever at noe av kvaliteten og stoltheten forsvinner når de kun sender et møbel til en kunde. Avstanden mellom produsent og kunde kan gjøre at produsenten er mindre opptatt av opplevelsen til sluttbrukeren.



– Ved å handle lokalt vet du hvem du skal klage til om noe er feil. Vi risikerer jo å møte en sint kunde på butikken, eller i svømmehallen, og gjør selvfølgelig alt for at det ikke skal skje! sier han.

Speiler ikke alltid virkeligheten

Bilder på sosiale medier kan gi inspirasjon, og i dag fylles de ulike kanalene opp med bilder av interiør. Men ikke alt holder i praksis.

– Noen kunder har gjerne sett noe og ønsker det samme, tilpasset nøyaktige mål, forteller Holbøll før han fortsetter.

– Treverk vil alltid bevege seg. Dersom du plasserer en fuktig trebit innendørs, vil den tørke og samtidig endre form. Treverk innendørs krymper og sveller etter hvordan fuktigheten og temperaturen innendørs endrer seg. Det krymper i den tørre vinterluften og sveller når sommeren kommer og luften er fuktig.



– Det gjelder å forutse hvordan treverket kommer til å bevege seg. Trevirket som benyttes, bør ha et fuktinnhold som er mest mulig likt det miljøet det skal brukes i. En baderomsinnredning på et bilde kan være fremstilt estetisk for å fange det visuelle, men det er ikke dermed sagt at en møbelsnekker kan produsere tilsvarende. I alle fall ikke et produkt som skal holde over tid. Det er en viktig oppgave for oss å hjelpe kunden med at få et produkt som kan holde over tid, og som vil forblir pent.

De to møbelsnekkerne Magnus og Morten er svært nøyaktige og legger all sin stolthet i arbeidet. Godt håndverk vises gjennom en kjøkkeninnredning som blir en selvfølgelig del av rommet. Materialer som naturen har skapt til å vare lenge. Alt sammen gir signaler som uttrykker kvalitet bedre enn ord kan gjøre det.

– Vi bruker kun de råvarene naturen har å by på, som er av høy kvalitet, og vi handler av norske leverandører, smiler innehaveren i det han viser frem en stabel med eikeplanker.

Ofte eik

– Det er som oftest eik som går igjen, sier han.

Treet med den grove stammen. De tykkeste stammene av trær i Norge. Trevirket av de to eik-artene er gulaktige med kraftige årer, og med en mørkere grå til gråbrun kjerneved. I radialflaten opptrer såkalte speil som flammer i veden og gir den et karakteristisk utseende.

Danske Anders Holbøll er ingeniør i bunn og tok med seg kunnskap og erfaring fra entrepenørbransjen da han for syv år siden flyttet til konas hjemby, Oslo, og bosatte seg i Vestre Aker. Holbøll solgte seg ut av familiebedriften i Danmark, som er en sterk medspiller i entreprenørbransjen, før han satset og etablerte Tree Stories for snart fire år siden.

«Norske fagarbeidere er kjent for å være flinke til å ta ansvar og jobbe selvstendig. Gjennom å velge yrkesfag vil oppgavene du løser være en del av noe større. Du kan skape trygghet som har en verdi for andre,» skriver NHO på sine sider.

Tidligere i år slo også byrådsleder Raymond Johansen og byråd Inga Marte Thorkildsen et slag for yrkesfagene. Blant annet skriver de i et innlegg i Akersposten at de som tar yrkesfag kommer seg raskt ut i arbeidslivet og begynner å tjene penger allerede som lærling.



– Til høsten får vi forhåpentlig vår første lærling her. Hun skal gå læretiden her, forteller Holbøll og legger til at læretiden er en viktig del av utdanningsløpet.

Med yrkesfagutdanning får du fullverdig kompetanse som fagarbeider, og i tillegg kan du bygge på dersom du senere vil ta høyere utdanning.

Ser etter nye lokaler

Med sin rike historie og sterke lokale forankring er Woxen gård en viktig del av Sørkedalen og områdene rundt. På sikt skal den gamle låven, som huser Tree Stories, bygges om til moderne leiligheter. Dermed ser snekkerne seg om etter nye lokaler.

– Vi holder øynene åpne, men er ved godt mot, smiler Holbøll.