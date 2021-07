Hos Alma i hjertet av Harbitz Torg

Nok et nytt utested på Hoff har sett dagens lys. Denne gang er det snakk om restauranten Hos Alma.

Publisert: 16.07.2021 kl 13:39

HOFF: Mange har fått øyene opp for et helt nytt utested på Hoff. Nabolagsrestauranten "Hos Alma" åpnet dørene i 2020 og har kun hatt åpent i visse perioder av pandemien. Nå er det flere som har oppdaget det nye samlingspunktet med de de store inngangsdørene som vender ut mot Harbitzalléen.

Som å komme hjem til noen

Restaurantsjef Eldar Hosteland ønsker velkommen forteller litt om konseptet på torgets nyeste matopplevelse.

- Tanken bak Hos Alma er at man skal oppleve det på samme måte som når man kommer hjem til noen. Litt som i en familie. Et sted der du kan senke skuldrene med gode samtaler i et varmt og sosialt miljø. Vi skal være et naturlig samlingspunkt for de som bor og jobber her på Skøyen, og samtidig en levende destinasjon som trekker flere til vårt flotte nabolag, sier Hosteland.

TRAVELT: På kjøkkenet er det full fart for å tilfredsstille sultne gjester.

Noe for alle

Matkonsept og meny er utviklet av Food & Beverage Manager Axel Andersson og Kjøkkensjef Patrick Paulsen.

- Vi ønsker å holde menyen liten og dynamisk. Dette gjør det mulig å holde høy og jevn kvalitet samt skifte og legge til retter på dagens utvalg. Med mange stamgjester er det viktig å ha en levende meny med retter som har fokus på sesong og variasjon. Fagsterke kokker som brenner for gode råvarer er nøkkelordet for suksess, sier Site Manager Pia Harju og fortsetter - På menyen fins det noe for alle, blant annet sjøkreps, blåskjell, kveite, makrell, entrecote og lam med mere. Til høsten blir det vilt og annet som hører sesongen til.

