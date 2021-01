«Honnør til Røa IL – her er idyll!»

«Det gleder en gammel lokalpolitiker at forholdene legges til rette for skitrening i nærmiljøet,» skriver Terje Bjøro.

Publisert: 20.01.2021 kl 09:35

All honnør til Røa Idrettslag og deres ildsjeler som på frivillig basis i sin fritid har rigget en flott skiarena på Voksen-jordene. Her lages sne med snekanon, her er løyper og småbakker, her er lys om eftermiddagen, her er idyll. Det er bare så utrolig viktig med nærrekreasjonsområder.

Søndag var det mange barnefamilier her, her kan de yngste øve seg uten å bli skremt av løypehastere og «råskinn», her kan eldre gå trygt. Selv har jeg en problematisk skulder og våger ikke bakkene i Nordmarka.

Langrennsmiljøet i Røa Idrettslag er dyktige, ikke minst i arbeidet med de minste. Røa IL finansierer det hele, med noe økonomisk bistand fra kommunen (Bymiljøetaten). VIPPS dem gjerne noen kroner: 71100.

Det gleder en gammel lokalpolitiker at forholdene legges til rette for skitrening i nærmiljøet, uten at man nødvendigvis må haste av gårde med bil, buss eller bane. Og med Bogstad Vinterparadis (som Bo Callander i sin tid tok initiativ til) rett ved med flott isbane, også her for de minste, er vi på god vei.

Selv var jeg så heldig å lære å gå på ski av selveste Tomm Murstad senior i Lillevann barnehave, på 50-tallet. Det har jeg hatt glede av hele livet.

Terje Bjøro

lokalpatriot Røa /Vestre Aker

