Holmendammen kan miste sjansen igjen

I flere tiår har det vært kamp for å redde Holmendammen og igjen går tiden uten at noe skjer.

Publisert: 04.04.2021 kl 14:50

HOLMENDAMMEN: Siden 1973 har Holmendammens Venner og ikke minst gjennom Bjørn Wangen, kjempet for Holmendammens fremtid. Etter mange år så det ut til å løsne da byrådet bevilget 3 millioner kroner til mudring av store deler av dammen, som flere steder holder på å gro igjen.

Bekymringsmelding

- Jeg har sendt en bekymringsmelding til Bymiljøetaten (BYM), fordi etaten ikke er i stand til å reagere på Fylkesmannens (nå: Statsforvalteren – journ.anm.) henvendelse, som er en betingelse for at Holmendammen blir mudret dette året, sier leder av Holmendammens Venner, Bjørn Wangen.

I fjor sommer kunne han gledesstrålende konstatere at Camilla Wilhelmsen (Frp) hadde fått med seg byrådspartiene Ap, MDG og SV i det som skulle bli redningen for dammen, gjennom en bevilgning på 3 millioner kroner til mudring. Planene var klare og mudringen skulle skje gjennom nedtapping av dammen. Nedtapping er planlagt av Vann- og avløpsetaten og NVE i september i år, for å sjekke tilstanden rundt demningen i enden av dammen.

Les saken: Endelig kom redningen for Holmendammen

Først i desember

- Det har vært utrolig mye frem og tilbake i denne saken i alle disse årene. Nå trodde vi at løsningen var nær. Først 4. desember sendte BYM søknaden om mudring til Fylkesmannen. I svaret fra Fylkesmannen 10 desember, vises det til lang behandlingstid, minimum 6 måneder. Samtidig skriver saksbehandler for at Fylkesmannen skal kunne behandle søknad om mudring etter forurensingsloven må tiltaket være godkjent etter plan- og bygningsloven. De trenger dokumentasjon på at dette, enten ved en godkjent dispensasjon eller en uttalelse fra planmyndighet i kommunen.

Nå begynner det virkelig å haste for Fylkesmannen skriver videre:

Når det gjelder disponeringsløsning for overskuddsmasser så kan Fylkesmannen kun vurdere deponering av masser til godkjent mottak, eller nyttiggjøring av masser på land dersom dette allerede er et tiltak som skal utføres i henhold til plan- og bygningsbestemmelsene. Ettersom massene er i tiltaksklasse III og IV for enkelte PAH-forbindelser er massene å anse som forurenset*. Dersom Fylkesmannen gir en tillatelse til tiltaket vil vi derfor stille krav om at massene må leveres til godkjent mottak*. Disponeringsløsningen dere beskriver kan muligens defineres som et strandkantdeponi. Miljødirektoratet er rette myndighet for behandling av søknader om tillatelse til etablering av strandkantdeponier. Fylkesmannen kan derfor ikke behandle en søknad som omfatter at forurensede masser blir lagt i strandkanten.

Skjer ingenting

- Deretter skjer det ingenting. Like før påske retter vi en forespørsel til Statsforvalteren om hva som skjer med søknaden, som svarer at de siden desember ikke har hørt fra BYM. Vår forespørsel fører til at Statsforvalteren ber BYM om status i saken. Nå er vi kommet ut i april og arbeidene med mudring skal etter planen starte i august. Det går jo ikke når behandlingstiden av søknaden er satt til minimum 6 måneder. I desember i fjor sa byråd Lan Marie Berg i utvalgsmøte, at etaten hadde kontroll. Spørsmålet om kontroll vil bli tatt opp igjen på utvalgsmøtet onsdag etter påske, sier Wangen.

Han peker på en rekke spørsmål som åpenbarer seg, blant annet at Statsforvalteren anser massene som forurenset. Om disse må kjøres bort, så betyr det en vesentlig kostnadsøkning for prosjektet, som igjen betyr at det må bevilges mer penger til prosjektet.

- Og hva med BYMs budsjettering av prosjektet? Hva er gjort med hensyn til å forberede arbeidene? Er det for eksempel tatt kontakt med maskinoperatører med hensyn til ledig kapasitet? Jeg håper Lan Marie Berg kan gi svar på disse spørsmålene, sier Wangen, som ikke har til hensikt å gi opp kampen.

Dette er noen av hovedtrekkene i den bekymringsmeldingen som er sendt BYM med kopi til byråd og bystyrerepresentanter og en rekke organisasjoner. Akersposten har bedt BYM om en kommentar til bekymringsmeldingen.

Følg Akersposten på Facebook