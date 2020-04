Holder åpent på påskeaften

Gjenbruksstasjonene i Oslo holder åpent påskeaften fra kl. 10.00-17.00. Av smittevernhensyn vil vi fortsatt ha de samme begrensningene som tidligere.

Publisert: 07.04.2020 kl 16:50

OSLO: Det har vært stor pågang på alle våre gjenbruksstasjoner den siste uken, og køene har til tider vært for lange. Det vil fortsatt være begrensninger på hvor mange som kan være inne på stasjonene om gangen. Vi oppfordrer folk til å vurdere om det er nødvendig å levere avfallet akkurat nå. For lange køer kan innebære at vi må stenge stasjonene på kort varsel.

Det skriver Renovasjons- og gjenvinningsetaten i en pressemelding tirsdag.



Oslo-folk har vist stor tålmodighet

– Så langt har de fleste vist forståelse, og jeg er imponert over den tålmodigheten de aller fleste Oslo-folk viser i køen. Vi pleier ikke å ha åpent påskeaften, men i år gjør vi et unntak, sier Hans Petter Karlsen, direktør i Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

– Mange har brukt de siste ukene på å rydde, og med tidlig vår er det forståelig at mange føler et stort behov for å levere avfall. Vi har derfor fått med oss de ansatte på en liten, ekstra innsats og jeg er svært glad for å kunne tilby innbyggerne i Oslo denne ekstra åpningsdagen.

Ventes lang kø

– Samtidig er det viktig å fortsatt overholde smittevernreglene. Etter påske vil vi gjøre en ny vurdering med hensyn til videre åpningstider ut fra anbefalingene som følger fra Oslo kommune sentralt, forklarer Karlsen, som henviser til Oslo kommunes nettsider for alltid oppdaterte åpningstider.

– Jeg har stor forståelse for at mange gjerne vil bruke hjemme-påsken til å rydde. Men hver og en må virkelig vurdere hvor nødvendig det er å levere avfall akkurat nå. Blir køene for lange, kan vi bli pålagt å stenge stasjonene på kort varsel, opplyser Karlsen.

Glad for å kunne holde åpent

– Jeg setter stor pris på den positive holdningen og fleksibiliteten våre ansatte viser i denne perioden. Det er ingen som ønsker å stenge eller begrense, men de står på innenfor de rammene vi har satt, sier Karlsen.

– Helt til slutt vil jeg gjerne ønske alle en riktig god påske, med håp om en snarlig retur til noe som ligner på en normaltilstand, avslutter Karlsen.



Følgende gjenbruksstasjoner er åpne på påskeaften mellom kl. 10.00 og 17.00: Haraldrud, Smestad, Grønmo, Ryen, Grefsen og Bygdøy hageavfallsmottak.

