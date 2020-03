«For noen barn er «hjemme med mamma og pappa i to uker» den verste beskjeden de kan få»

«Vi har alle et ansvar for de sårbare barna» skriver Randi Hagen Eriksrud.

Publisert: 17.03.2020 kl 11:41

I helgen ble barnevernsansatte inkludert i gruppen samfunnskritisk personell, for å sikre de mest utsatte barna. Det er bra, men det er ikke nok. Vi andre må også bidra og bry oss.



Er det farlig å få korona? Hvor mange vil bli smittet? Er det farlig å være i Norge nå? Barns behov for trygge voksne er ekstra stort nå som landet er inne i en krisesituasjon. De trenger voksne som gir dem tid, omsorg og som ser deres behov i en vanskelig tid. Slike voksne er det ikke alle barn som har.

Altfor mange barn sliter hjemme. Det kan være krangling, vold, overgrep og rus. For mange av dem er beskjeden om at de skal være hjemme med mamma eller pappa i to uker, noe av det verste de kan oppleve.

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 290.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som sliter med alkohol eller psykiske problemer i så stor grad at de ikke alltid klarer å fungere normalt. Totalt gjelder det 1 av 4 barn. Du kan se for deg barna i ditt nabolag, eller i klassen til barnet ditt. Hvert fjerde barn hadde kanskje trengt en ekstra oppmerksomhet i disse dager.

Mister friminuttet sitt

For disse barna er krisen vi er inne i nå, ekstra utfordrende. De går glipp av det friminuttet barnehage, skole og fotballtreningen er for dem. Det er stedene der de treffer trygge voksne og kan ta en pause fra det som er vondt og vanskelig hjemme.

For selv om mange av dem holder det som skjer hjemme som en dypt bevart og mørk hemmelighet, så er det mye trygghet i å kunne treffe andre voksne som lærere, helsesykepleier og fotballtrenere, og vite at de kan gå dit dersom noe blir for vanskelig.

De neste ukene skal disse barna stort sett være hjemme. De skal ikke treffe klassekamerater og andre venner, og de skal tilbringe nesten all tiden med voksne som ikke er gode og trygge for dem. Det er vondt å tenke på.

Bry deg!

Samtidig som barna får det verre, blir de også vanskeligere å få øye på. Barna vi ellers kan høre og se små subtile hint fra, blir fort usynlige for oss og går i glemmeboka når vi ikke lenger møter dem i skolegården eller i garderoben. Det er skremmende. Derfor er det lurt å tenke helt konkret over spørsmålet: Hvilke barn har jeg i mitt nettverk som kanskje ikke har det så greit nå? Og hva kan jeg gjøre for å hjelpe?

Jeg anbefaler deg å gjøre tre ting:



1. Slå på tråden til folk du vet ikke har det bra eller som du er bekymret for. At foreldre som har det tungt får noen å snakke med, kan være en fin måte å hjelpe barna. 2. Sørg for at du selv eller barnet ditt tar kontakt med barn som kan trenge en god venn akkurat nå. Det er mulig uten å bryte helserådene. Ring, snakk på Facetime, legg et brev i postkassen eller send en digital klem på en annen måte. 3. Og dersom du er bekymret for et barn, ring til alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111. De er døgnåpne og kan gi deg råd om hvordan du bør håndtere situasjonen.

Små ting kan bety mye. Og for barn som er i en utsatt situasjon, kan din hjelp bety mer enn du aner. Derfor er min klare anbefaling: Gjør det du kan for å hjelpe dem som trenger deg.

Randi Hagen Eriksrud

Generalsekretær, Av-og-til