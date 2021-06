– Det er en jobb som krever innsats 24 timer i døgnet. Det hjelper ikke med bare et klapp på skulderen nå, sier en av lærerne som er i streik, Anne Oksrød. Fredag ettermiddag var mange av de streikende ute og aksjonerte.

Publisert: 04.06.2021 kl 15:28

HUSEBY: Streiken blant de UNIO-organiserte har vart i en uke, og streikeviljen holder seg. Fredag var mange streikende lærere fra skolene i Vestre Aker ute og aksjonerte. Med plakater med oppfordringer som «tut = støtt» og liknende fikk lærerne en liten pekepinn på om trafikantene har forståelse for at de streiker.

Vi møtte en gjeng kampvillige lærere fra Hovseter ungdomsskole i krysset på Huseby. Der viste det seg raskt at bilistene lot seg høre.



– Undersøkelser viser at tre av fire støtter streiken. Det ser vi også her, sier Martin Arntzen Selfors, tillitsvalgt blant lærerne på skolen.

(Saken fortsetter under bildet)



Aksjonerte: Fra v: Birgit Lunde, Kjersti Bryhn, Anne Oksrød og Martin Arntzen Selfors. Foto: Fredrik Eckhoff

– Har dere tro på at streiken kan føre frem?



– Ja, vi har troa. Dette er en kamp som er viktig. Vi har falt kraftig i lønnsutviklingen, og det går blant annet ut over rekrutteringen. Det er alvorlig, sier han.

– Vi får ikke den lønna vi fortjener, og vi står på til de gir seg, sier han. – Det er for mange ufaglærte lærere nå, og det er et symptom på at noe er galt. Nå må politikerne gjøre noe, ikke bare si det.

Blir tappet

Hans kollega på Hovseter skole, Anne Oksrød, sier til Akersposten at hun ikke føler seg verdsatt for den jobben hun gjør.

– Det er en jobb som krever innsats 24 timer i døgnet. Det hjelper ikke bare med et klapp på skulderen nå. Vi jobber langt utover de timene vi skal. Vi blir ikke hørt, sier hun.

– Jeg har tenkt på dette i mange år. Jeg merker at jeg blir tappet for energi, sier Hovseter-læreren.



