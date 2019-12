Vi vil at barn og unge skal komme ut i frisk luft og ha det gøy. Vi vil at byen vår skal ivaretaes på best mulig måte når det gjelder miljøhensyn. Men da må også forholdene legges til rette for vinteraktiviteter, skriver Reidun Løvstuen.

Publisert: 23.12.2019 kl 12:15

Jeg har et spørsmål til våre lokale politikere, håper du/dere kan svare meg på dette. Det gjelder Korketrekker'n akebakke, et miljøvennlig lavterskeltilbud til byens befolkning. Vi har vel alle hatt stor glede av den opp gjennom tiden.

Grunnet klimaendringer, er forholdene i bakken svekket. Det er fremmet forslag i bystyret om en bevilling på 3 millioner for å få tilkjørt snø (du leser riktig, det er ikke flere nuller bak) slik at bakken kan prepareres og vedlikeholdes slik at det er sikkerhetsmessig forsvarlig å sende barn, unge, handikappede og alle andre som har stor glede av å benytte bakken ut en vinterdag for å nyte naturen og ha det gøy. Men blant andre MDG og Ap er imot. Hvordan er det mulig?

Vet politikerne hvilke konsekvenser det gir å ikke støtte opp om interessen for bakken? Vi vil at barn og unge skal komme ut i frisk luft og ha det gøy. Vi vil at byen vår skal ivaretaes på best mulig måte når det gjelder miljøhensyn. Men da må også forholdene legges til rette for vinteraktiviteter.

Det er ikke all som kan sykle på vinteren i en snørik nasjon som Norge, og Oslo er mer en Karl Johans gate og Grünerløkka. Det bevilges titusener av kroner til sykkelveier (som kanskje ikke er i bruk 1/3 av året grunnet klimaet vi lever i)

Kjære politikere, hjelp oss å få Korketrekker’n opp å stå, slik at vi kan sende barna trygt ut i bakken.

Reidun Løvstuen