Hilde er klar for å gå i kloster

Det blir også mord, 70-talls-disco og gospel når Sister Act har premiere på Chateu Neuf 15. september. Musicalen tar utgangspunkt i filmen med samme navn fra 1992, med Whoopi Goldberg i hovedrollen. Rollen som søster Lazarus, en av de fire nonnene som bærer forestillingen, gleder Hilde Lyrån seg til å ta fatt på.

Publisert: 02.03.2022 kl 11:56

RØA: – Vi starter ikke opp med prøver før i juni, musikken må nemlig på plass først. Men jeg gleder meg allerede! Søster Lazarus er en litt prompete og godt voksen dame som trives best i fred bak pianoet sitt. Og prompete damer er det alltid gøy å få spille. Det er mye flere lag i roller med sterke karakterer, sier Hilde Lyrån.

Sister Act handler helt kort om en nattklubb-sangerinne som søker tilflukt fra mafiaen i et kloster. Slikt kan lett føre til både spenning og moro.

Stappfulle hus

Hilde Lyrån har som de aller fleste skuespillere hatt det litt roligere enn normalt de to siste årene.

– Det har det vært, ja. Men jeg var heldig og var med i musikalen "Optimist", basert på Teigen sine låter, høsten 2019. Den gikk for fulle hus på Chateau Neuf, samme sted som vi nå skal spille "Sister Act". En miniturne med Grease fikk jeg også med meg før nedstegningen.

Etter et par rolige år ser Hilde veldig frem til å komme skikkelig i jobb igjen.

– Nå ser det heldigvis ut som det endelig kan bli travelt igjen. Når det er sagt synes jeg kulturbransjen har lidd unødvendig mye under pandemien. Jeg er sikker på at vi kunne gjennomført mye av det som ble stoppet på trygt vis og med avstand. Men nå ser det heldigvis lyst ut i forhold til smitte, så nå håper jeg suget etter kultur – konserter, teater, revy og alt det byen vår har å by på, er stort og at folk strømmer tilbake og fyller salene!

Frilanser

Hilde har aldri – bortsett fra en periode med Hotel Cesar – vært fast ansatt noe sted som skuespiller. Det har ført til mange travle perioder.

– Det har stort sett blitt til at jeg sier ja til alt som kommer, jeg tar ikke sjansen på å bli gående uten noe og da ender det ofte med at jeg har i overkant full kalender. Så sånn sett har covid-perioden gjort meg godt med færre oppdrag og roligere dager. Jeg lovet meg selv å fortsette på samme måte når samfunnet åpnet igjen, men neida – jeg har takket ja i kjent stil, så 2022 blir travelt. Og gøy! Det er jo så mye jeg har lyst til å gjøre, selv om kroppen nok ikke alltid er helt enig i beslutningene hodet og hjertet tar.

Publikums respons er så viktig

Nå gleder Hilde Lyrån seg veldig til å se ut over en fullsatt sal igjen, til å kjenne ordentlig på premierenervene og til å nyte applausen.

– Jeg tenker ofte på hvor privilegerte vi som får opptre for et publikum er, som får øyeblikkelig respons på jobben vi gjør. Det hender selvfølgelig at nervene tar litt overhånd og jeg tenker hvorfor i alle dager driver jeg med dette! Men gleden etter en vellykket forestilling veier så absolutt opp for alle tunge tanker. At publikum rusler ut av salen litt mer happy enn da de gikk inn, det er målet. Jeg tror kanskje ikke de er klar over hvor mye deres respons påvirker oss på scenen – vi både ser og hører dere veldig godt, nemlig, sier Hilde Lyrån og smiler bredt.

Sister Act har premiere 15. september på Chateu Neuf.