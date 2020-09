Herjet i sesongåpningen

Tuva Ulsaker Høve (20) var knallgod med sine elleve scoringer på tolv skudd da håndballdamene til Aker TH knuste Fana 31-22 i seriepremieren i Rema 1000-ligaen torsdag.

ULLERN: – Jeg er veldig fornøyd med det. Det var en god dag av alle sammen, vil jeg si. Det var en lagseier, sier Høve.

20-åringen kom til Aker fra Byåsen foran forrige sesong og puttet 69 spillemål fra høyrekanten før serien ble avbrutt på grunn av Korona-pandemien.

Siden har det blitt mange intervalløkter, styrkeøkter og ikke minst - mye egentrening.



– Det ble en periode med mye egentrening der ja. Jeg merker jo at jeg er en lagperson og trives jo best med å komme på trening med laget, så jeg er veldig glad for at serien har startet opp igjen og at vi får lov til å trene som normalt. Men det er klart at mange har klart å bygge opp styrke og fått en pause i hodet, men det var moro å komme i gang med serien, sier trønderen.

Målet på sikt er selvsagt proffspill i utlandet.

– Det er selvfølgelig noe jeg har tenkt på og jeg ser for meg det om noen år, sier Høve.

Herjet den første halvtimen

Inntil videre har hun kontrakt med Aker i to sesonger, og sjelden har det vel gått veien i så stor grad som det gjorde den første halvtimen mot Fana. Både for henne og Aker.

Riktignok hentet Fana opp Akers 5-0-ledelse til 7-6, men resten handlet så å si bare om hjemmelaget.

– De er oppe på 7-6, og så får vi tre kjappe i overtall til 10-6. Det er en bra håndballkamp, sier trener Henrik Wilhelmsen.



Fana slet med angrepsspillet, men samtidig var Aker gode bakover.

– Gjennom hele kampen føler jeg at vi står så bra i forsvar at vi får satt inn en del kontringsmål. Det var veldig artig og vi har en fin balanse og rytme, og alle bidrar med sitt, sier Høve.

Selv var 20-åringen «sikker som banken» fra høyrekanten.

– Nei, i dag ble det bra. Det ble vel elleve av tolv, så jeg skal si meg fornøyd med det. Det er kjedelig at den ene der ikke går inn da sånn at man har 100 prosent, ler Høve.

Til pause stod det 20-11, og etter hvilen hang Fana atskillig mer med det Aker kom med.

– De slipper til på mer langskudd, og de får kanskje mer enkle mål enn de slapp til på i førsteomgangen. Alt i alt synes jeg vi står en god kamp, forteller Høve.



På 27-16 lot trener Wilhelmsen de yngre få sjansen.

– Det er gøy at vi fikk brukt alle våre seksten spillere og alle får kjent på eliteserienivået. De får være med å bidra. Og det er kjempeviktig, sier Wilhelmsen.

– Hvordan synes du de yngre responderte da de kom inn?



– Jeg synes det er mange som er flinke. Julie Granum, som har vært flink i oppkjøringen, kommer inn og gjør det bra. Ine Grimsrud kommer inn og gjør en god forsvarsjobb, så synes jeg det er kjempegøy å se Marielle Nordvang fra start som har gått inn i rollen til Marielle Martinsen og løser den på en meget solid måte. Det er mange som fortjener skryt, sier Wilhelmsen.

Advarer mot å ta av

Aker vant til slutt 31-22, og har med det fått en pangstart på Rema 1000-ligaen.

– Dette var ordentlig solid. Det forsvarsspillet vi leverer i dag er det høy klasse på. Vi har 36 brudd, og det er et solid tall. Vi tvinger de litt til å starte på nytt igjen jevnt og trutt, påpeker Wilhelmsen.

Men Aker-treneren er klar på at de ikke må ta av.

– Det er ekstremt viktig at vi ikke tar av for mye på grunn av en god kamp. Vi så jo i fjor at vi svingte for mye i prestasjonene. Nå er det en ting som gjelder og det er å gjenskape dette mot Rælingen neste søndag. Ting går ikke av seg selv. Vi har jo sett det i oppkjøringen med seier mot Storhamar på vårt beste og så har vi blitt feid av banen mot Molde. Og vi er et lag som er ordentlig gode når vi kriger motstanderne ut av spill, og det gjør vi virkelig i dag, forteller Wilhelmsen.

– Hva er målet for sesongen?



– Målsettingen er sluttspill og derfor var det viktig å slå Fana, som har blitt tippet rundt oss på tabellen, sier Wilhelmsen.