Her starter vaksineringen mandag

Publisert: 24.12.2020 kl 11:40

VINDEREN: Mandag 28. desember vil de første sykehjemsbeboerne i Oslo få koronavaksine, opplyser kommunen på julaften formiddag.

– Vi er klare til å starte vaksineringen. På de fem første sykehjemmene i Oslo blir 429 beboere vaksinert i løpet av romjulen. Kartleggingen for alle sykehjem viser at en svært høy andel ønsker å bli vaksinert, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

95 prosent av de 2.049 beboerne som har svart på om de ønsker vaksine, har sagt ja.

Det er sykehjemmene Vinderen bo- og servicesenter (Vinderenhjemmet), Cathinka Guldberg-senteret, Ellingsrudhjemmet, Lillohjemmet, og Økernhjemmet som får vaksine i romjulen.

De 33 andre sykehjemmene kommer i to puljer med oppstart 4. og 11. januar. Alle som får covid-19 vaksinen skal revaksineres etter tre uker. Deretter går det en uke til før vaksinen har effekt. Sykehjemsbeboere er den gruppen med høyest risiko for alvorlig forløp og død grunnet Covid-19 sykdom. Ved å beskytte flest mulig med vaksiner, reduseres risikoen for smitte på sykehjemmene og dermed også redusere belastningen på medarbeidere.

– Det er for tiden kun to smittede beboere på sykehjemmene i Oslo. Det gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre vaksineringen på kort tid. Dersom det blir smitteutbrudd eller en uavklart smittesituasjon på et sykehjem kan vi bli nødt til å skyve på vaksinasjonstidspunktet for det sykehjemmet. For å redusere smitterisikoen oppfordrer vi beboere til ikke å reise hjem til pårørende i julen. Vi legger i stedet til rette for flere besøk for pårørende på sykehjemmene i julen innenfor de gjeldene smittevernreglene, sier Jagmann.