Her planlegges lavblokker

Ikke langt unna Bogstad camping planlegges lavblokker vendt mot Mærradalen.

Publisert: 12.10.2020 kl 18:25

BOGSTAD: Det har vært forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten, hvor utbygger planlegger seks boliger i Ankerveien, fordelt på to lavblokker, med utsikt til Mærradalen som nærmeste nabo i sørvest. En av boligene på tomten skal rives for å gi plass til de nye boligene.

Plan- og bygningsetaten har kommentert at prosjektet er avhengig av dispensasjon fra gjeldende regulering da deler av tomten har en reguleringsplan fra 1962, "Reguleringsplan for vei". Denne er av bystyret søkt omreguelrt og er til offentlig ettersyn. Det betyr likevel at byggeavstandslinjer fortsatt er gjeldende og det må søkes dispensasjon fra disse.

Etaten er skeptisk til to utkjørsler til Ankerveien fra tomten og anbefaler å utarbeide en felles avkjørsel med 96A.

Søker skriver i forbindelse med forhåndskonferansen:

De nye boligene foreslås utført med flate tak. Nærområdet er ikke ensartet mht takform. Tilgrensende boliger er bygget med saltak, med møneretning både langs med og på tvers av terrenget. Gjenboende boliger på oversiden av Ankerveien er bygget med flate tak. De nye boligene artikuleres mht volumoppbygging slik at eksisterende bebyggelses høyder, lengde/bredder og volumoppbygging gjenspeiles. Trekledning er planlagt anvendt som hovedmateriale i fasadene. Mulighet for takterrasser er til vurdering. Eksisterende bolig ved Ankerveien 96A med eksisterende avkjørsel er planlagt beholdt. Eksisterende bolig ved Ankerveien 96B rives. Sammenslått tomt utvikles med 6 boliger anlagt i 2 rekker som legges parallelt med terrenglinjene. De nye boligene avtrappes med ca 1 etasjes nivåforskjell mellom for-og bakside. Eksisterende fyllinger, fra tidligere utbyggingsfaser, justeres slik at ny terreng kommer mer i samsvar med opprinnelige terreng, dvs slik at de nye boligene blir liggende lavere i terreng enn ellers. Hovedalternativet viser 2-bils garasjer integrert i boligene, over terreng. Alternativt, vil en løsning med underjordisk garasje bli vurdert. Dagens avkjørsel til Ankerveien 96B fjernes, ny avkjørsel til de nye boligene etableres ved eiendommens nordre hjørne mot Ankerveien, med adkomst lagt langs med eiendommens nordvestlig grense. Avkjørselen flyttes slik at boligenes utomhusarealer mot syd/sydøst kan prioriteres. Grad av utnytting iht Småhusplan legges til grunn.

