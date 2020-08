Bydel Ullern har fått nytt postbud. Peter Wallace Magnus (31) har nylig fått stillingen etter at bydelen sa opp avtalen med Oslo Taxi. Peter har ansvaret for all postombæring i bydelen, og er tilstede i bydelsadministrasjonen i Hoffsveien to ganger i uken.

Publisert: 27.08.2020 kl 10:14

BYDEL ULLERN: – Jeg sørger for at posten kommer frem, sier Peter: – Jeg kommer til Hoffsveien to dager i uken med post, og bringer posten videre, til for eksempel rådhuset. Peter frakter posten videre i en elbil og sørger derfor også for at arbeidet skjer på miljøvennlig vis.

Peter begynte så smått i april, og nå er han på jobb for bydelen fra klokken 09 til 14 onsdag og fredag hver uke.

– Hvordan synes du det er å være postbud i Bydel Ullern?



– Jeg synes det er fint. Her møter jeg mange hyggelige mennesker som jeg kan le med. Sosial kontakt er viktig for meg, og siden jeg er en veldig åpen person, opplever jeg at andre er åpne tilbake. Det har jeg lært av min far, sier han.



Bereist ung mann

Peters far var ambassadør, noe som førte til at Peter og søsteren hans reiste mye som barn.

– Jeg snakker både spansk, fransk, engelsk, swahili og svensk, og bodde i Paris da jeg var 8 år, forteller Peter som fortsetter: – Jeg har måttet forholde meg til mange nye mennesker hele livet, og trives godt med å være sosial. Derfor er denne jobben spesielt bra for meg. Og jeg håper jeg gjør en så god jobb slik at jeg kan få jobbe tre dager i uken etter hvert.

– Hva gjør du på fritiden?



Jeg er veldig glad i musikk, og lager en del musikk når jeg er hjemme. Jeg planlegger blant annet å lage verdens største barnehjem for musikkinteresserte barn, og overskuddet skal gå til forskning på kreft, korona og malaria. Jeg har mye glede av å både lage og høre på musikk, jeg setter toner og bruker fantasien. Det liker jeg. Også har jeg sunget i kor i over 10 år. Min mor var musikklærer. Nå har jeg også blitt onkel til ei jente, og jeg skal være fadder. Det gleder jeg meg til.