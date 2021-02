Det er oppfordringen fra Nicolai Øyen Langfeldt (H). Nytt klubbhuset for Vestre Akers Skiklub kan bli ytterligere forsinket om ikke etatene nå samarbeider veldig raskt.

Publisert: 25.02.2021 kl 10:56

VOKSEN: Akersposten skrev i forrige uke om klubbhuset til Vestre Akers Skiklub. Det har vært planlagt bygd rett på oversiden av Voksen kunstgressbane i syv år.

Leder for anlegg i idrettslaget, Frank Aubert, fortalte at rammetillatelsen går ut på dato 8. mars i år, altså om mindre enn to uker.



– Alle etater er velvillige, men problemet er at det må gis en dispensasjon slik at det arealet vi trenger, som er er 300 kvadratmeter, kan utskilles. Siste nytt er at EBY har oversendt saken til PBE, som kan gi dispensasjonen, sa Aubert til Akersposten.

Klubbhuset skal inneholde blant annet garderober, toaletter og kontorer for idrettslaget. I dag har VASK tilhold i Voksenhallen, men her er garderobene opptatt når det er aktivitet i hallen. Da har fotballagene som spiller på banene på Voksen, i praksis ikke garderober.

– Stikker kjepper i hjulene

Nicolai Øyen Langfeldt (H), miljø- idrett- og samferdselspolitisk talsmann for Oslo Høyre, minner om at dette er et sårt etterlengtet prosjekt for barn og unge.

– Det er helt utrolig å følge med på kommunale etaters papirflytting. Her må byrådet skjære gjennom og få spaden i jorda! sier han.

– Kommunen har sagt ja. Nå er det den samme kommunen som stikker kjepper i hjulene for det samme prosjektet man tidligere har gitt tommelen opp for. Begrunnelsen virker kun å være at etatene ikke evner å prate sammen, sier Øyen Langfeldt.



Dispensasjon

I brevet Frank Aubert viser til, fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Plan- og bygningsetaten (PBE), søkes det om dispensasjon for fradeling av et friområde. Det skrives blant annet: «Det søkes om fradeling av eiendom, slik at det kan settes opp klubbhus/garderobe til bruk i forbindelse med aktivitet på idrettsplassen. Dette vil tjene idrettsplassen og således ikke tilsidesette reguleringens formål.»

Videre skriver EBY i sitt brev til PBE: «Det har allerede blitt gitt rammetillatelse til klubbhuset to ganger. Først i PBE-sak 201314419, men denne gikk ut da tomtespørsmålet ikke ble avklart i tide. Dagens tillatelse ligger i PBE-sak 201719256, der det er gitt vilkår om avtale med EBY om bruk av eiendommen. Det er derfor startet forhandlinger om festeavtale, men denne kan ikke tinglyses før arealet er fradelt.»

Akersposten har bedt Plan- og bygningsetaten om svar på hvor saken står nå. Senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen skriver:

– Plan- og bygningsetaten har ikke stilt vilkår om deling av eiendommen Jarbakken 2 i byggesaken. Det vi har bedt om er at tiltakshaver må ha en avtale med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) om bruk av eiendommen. Vi har fått inn en delingssøknad for Jarbakken 2 fra EBY, som er til behandling.



– Må løses!

I rammetillatelsen har vi bedt om en bekreftelse på en avtale mellom skiklubben og EBY for å kunne gi igangsettingstillatelse.

Nicolay Øyen Langfeldt har følgende oppfordring til etatene, når det nå gjenstår bare en drøy uke til rammetillatelsen ikke lenger gjelder:



– Dette må bare løses!

