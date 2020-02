Her lever de godt i skyggen av CC Vest

Å drive butikkvirksomhet 200 meter fra CC Vest høres ut som en tvilsom idé. Men faktum er at mini-kjøpesenteret Lilleaker Torg lever i beste velgående. Trygve Sundt leder i Lilleaker Sentrum AS, som eier lokalsenteret er klar i sin tale: – En symbiose med CC Vest er en positiv utfordring.

LILLEAKER: Torget ved Lilleaker stasjon er et minisenter med noen få butikker og to spisesteder. I etasjene over er det kontorer. Bortsett fra spisestedene på torget har det vært slik siden midt på 1960-tallet. Og selv om Sundt ikke kan vise til like lange og stolte tradisjoner som Mustad på Lilleaker, så har familien styrt Lilleaker Sentrum med sikker hånd i 53 år.

– Det var min far, som var advokat og forretningsfører for en del boligbygg, som kom over denne ferdigregulerte tomten, sier Trygve Sundt som selv har bakgrunn som arkitekt.



– Utfordringen var å få finansiert byggingen her, men det klarte han via obligasjoner. Han klarte å få bedrifter med på 35 års leiekontrakter. Noen vil kanskje huske bygget her som «Det Beste-bygget» – og det var fordi magasinet og forlaget Det Beste flyttet inn i de to øverste etasjene samt underetasjen. Med Coca Cola, Sparebanken i tillegg til noen andre hadde man dermed et skikkelig fundament, og Lilleaker Sentrum var et faktum, sier Trygve Sundt.

Den første skoletomten

Senteret er tuftet på historisk grunn. Det var nettopp her den første skolen på Lilleaker ble bygget og tatt i bruk i 1882. Læreren bodde i 2. etasje, mens klasserommet var i etasjen under. Med til skolen hørte også en stall med både ku og gris – og litt dyrkbar jord – og i en sidebygning fant man utedoen, eller «de ytre bekvemmeligheter" som det het den gangen.

Skolen ble ganske raskt for liten, og i 1900 sto den nye Lilleaker skole ferdig lenger opp i Lilleakerveien. Gamleskolen ble også etter dette benyttet som skole, men med årene ble den brukt til en rekke andre aktiviteter.



Midt på 1960-tallet dukket planene opp om at tomten – inkludert en park som lå ved siden av, burde få ny og mer moderne bebyggelse. Dermed gikk man i gang med rivning, og et moderne Lilleaker sentrum begynte å se dagens lys.

For mange Lilleaker-folk var det nok særlig Lilleaker handel som ble kjent og kjær. Dagligvarebutikken flyttet fra stasjonsbygningen på andre siden av trikkelinjen og inn i moderne lokaler.

Gamleskolen, som ble bygget i 1882, lå på samme tomt som dagens Lilleaker Torg. Den ble revet på begynnelsen av 1960-tallet for å gi plass til det «moderne Lilleaker».

Måtte få mer parkering

Lilleaker Torg skulle først og fremst være et torg – og, i følge Oslo kommune, ingen parkeringsplass. Trygve Sundt forteller om denne tiden:

– Med etableringen av CC Vest måtte Lilleaker Sentrum tilby mer enn de 13 godkjente parkeringsplassene. Plan- og bygningsetaten var i utgangspunktet ikke villig til å bruksendre torget til parkering. Vi argumenterte med at det i tilfelle ville være kroken på døra for butikkene. Etaten skjønte alvoret og aksepterte at tilgjengelige parkeringsplasser var en forutsetning for et konkurransedyktig lokalsenter.

Så gjenstår det å se om etaten er like rause når det gjelder rammebetingelsene for den nye Lilleakerbyen. Akersposten har tidligere skrevet om at «nye» CC Vest kan miste 800 p-plasser.



Mister noen p-plasser

– Også det gamle badet – folkebadet som det het, er nå en del av Lilleaker sentrum. I dag er det på Byantikvarens «Gule liste». Det vil si at det er bevaringsverdig.

– Med apotek har vi fått inn en viktig leietaker som er med og skaper økt betydning for de som besøker Lilleaker sentrum, sier Sundt.

Med utvidelsen av Lilleakerveien, noe som har skapt mye frustrasjon hos nabotomtene, blir Lilleaker Sentrum noe mindre.

– Vi mister fire-fem plasser, noe vi selvsagt ikke er glade for. Her teller hver eneste parkeringsplass, sier Sundt, som imidlertid legger til at det ikke er dramatisk for senteret.



– Dette fører også noe positivt med seg. Vi får nå fjernet de stygge blomsterkassene ut mot fortauet. Disse skulle en gang i tiden være midlertidige som en avgrensning mot fortauet slik at bilene ikke kjørte ut og inn her. Men pene er de ikke.

– Når vi nå får sykkel- og gangvei her, kan vi samtidig avgrense og organisere adkomst og parkering på en mer harmonisk måte, sier han.

– Får se hva som skjer

Lilleaker Sentrums fremtid vil ikke Sundt si så mye om, men er vel kjent med at eiendommen er en del av den såkalte VPOR, som er en veiledende kommunal plan for mulig ny bebyggelse en gang i fremtiden.

– Vi får se hva som skjer. Det ser ut som om vi har klart å etablere et «destinasjons-konsept», og det må vi bygge på videre, avslutter Sundt.



