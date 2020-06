Her kommer støyskjermene

Nå skal det bli litt fredeligere for mange å bo og oppholde seg ved t-banestrekningen på og ved Åsjordet stasjon.

Publisert: 29.06.2020 kl 10:20

ÅSJORDET: Etter at Kolsåsbanen åpnet igjen i 2014, har togene parkert på Avløs base på kveldstid. Det har vært nødvendig for Sporveien å parkere togene der på grunn av logistikk. Det har igjen ført til flere passeringer i døgnet, slik at gjennomsnittsstøyen har økt.

Akersposten har snakket med flere beboere i området, som bekrefter at det gradvis er blitt mer støy fra t-banen de siste årene.



Som en konsekvens av støyøkningen, er det i dag enkelte boenheter som ikke oppfyller kravene som er satt til støy.

Dette kommer frem i informasjonen Sporveien gir i sin begrunnelse for at det nå kommer støyskjerming på og ved Åsjordet stasjon.

På nettsidene til Sporveien kan man lese at det er mange forhold som er vurdert for å finne ut hvilke støytiltak som gir den mest optimale støyreduksjonen. Utformingen av støyskjermene reguleres av målinger og beregninger som er utført, men også av estetiske hensyn.



Nå er det altså snart klart for å begynne arbeidet med å sette opp støyskjermene, og på bildet kan man se hvor de kommer.

«Vi planlegger at grunnarbeidene med fundamentering starter sen-sommeren 2020, og at montering av støyskjermer vil være ferdig utført i løpet av oktober–november 2020,» skriver Sporveien.



Til Akersposten opplyser Sporveien at arbeidene starter i månedsskiftet juli/august.

Kostnaden på støyskjermene er for øvrig 30.000 kroner pr. løpemeter skjerm.

