Her kommer støyskjermen

Denne uken kom arbeidene med ny støyskjerm ved Huseby skole i gang. Støyskjermen skal dempe trafikkstøy og støyen fra riggområdet tilknyttet ny reservevannforsyning til Oslo

Publisert: 26.06.2020 kl 11:40

HUSEBY: Skoleferien har startet og første trinn for å skjerme skolen for støy i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget er påbegynt.

En meter høyere

- Vi er glad for å kunne sette i gang arbeidet med ny støyskjerm ved Huseby skole. Støyskjermen vil bli om lag én meter høyere enn dagens støyskjerm, og gi støydemping av trafikken på Sørkedalsveien og anleggsstøy. Etter planen skal støyskjermen stå klar til skolestart, sier bydelskoordinator i bydel Vestre Aker, Caroline Svendsen. Les også: Om bydelskoordinatorene: Byggestart nærmer seg

- Den gamle støyskjermen på 2,5 meter er allerede nesten borte, og vil erstattes av en ny på 3,5 meter. Denne fundamenteres med stålsøyler, og royalimpregnerte støyskjermelementer med panel på begge sider, heises ned mellom søylene, forteller byggelederen for støyskjermen, Rune Aasen.

Tiltak som kommer

Vann- og avløpsetaten skriver:

Det skal gjøres en rekke tiltak for Huseby skole, og støyskjermen er det første som setter i gang. Det vil også om kort tid monteres et kjøleaggregat på skolens ventilasjonssystem. Det er tiltak som gjør at en kan regulere temperaturen i klasserommene uten å åpne vinduer. Dette forslaget har kommet som et resultat av dialogen mellom Vann- og avløpsetaten og foreldregruppa smat rektor ved skolen. Det er Undervisningsbygg som skal utføre arbeidet med kjøleaggregatet, mens Vann- og avløpsetaten betaler kostnaden. Det vil i tillegg gjennomføres omfattende trafikksikringstiltak i området ved Huseby skole og Sørkedalsveien. Det skal plasseres ut trafikkvakter flere steder, og det skal også bygges en planfri kryssing slik at gang- og sykkelstien langs Sørkedalsveien blir fysisk adskilt fra innkjøringen til riggområdet. Stien over Hundejordet vil også bli lagt om, og senere oppgradert fra dagens standard. Rengjøring av veier vil gjøres hyppig når arbeidet setter i gang. Dette er effektivt både mot støv fra prosjektet og veistøv fra slitasje på veibanen. I tillegg vil det være fokus på tiltak for å dempe støv ved støvkildene.

- Vi planlegger også omfattende tiltak mot støy, støv og trafikksikringstiltak for nærmiljøet ved både Husebybakken skipark og ved Sollerudstranda. Vi forstår at arbeidet med å bygge ny vannforsyning til Oslo vil være belastende for mange, og det er dessverre ikke til å unngå. Derfor ønsker vi å være en god nabo som tar hensyn og har dialog med nabolag og skoler, sier Caroline Svendsen.

Venter på Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal behandle en rekke klager knyttet til prosjektet.

- Vi setter ikke i gang arbeid med vannbehandlingsanlegget eller tunneler før fylkesmannen har vurdert om klager på reguleringsplanen kan gi grunnlag for utsatt oppstart. Fylkesmannen har fått oversendt saken, og har satt i gang sin behandling. Vi kan ikke forskuttere fylkesmannens behandling, men håper å kunne «sette spaden i jorda» over sommeren, avslutter bydelskoordinatoren for Vestre Aker.

