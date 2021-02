Her kan man vaksinere hele bydelens befolkning på et halvt år

Det er i hvert fall ikke kapasiteten det skal stå på. Bydel Vestre Akers vaksinesenter på Hovseter kan gi vaksine til opptil 4200 innbyggere hver uke. Dermed er det bare tilgangen på vaksiner som er begrensningen.

Publisert: 09.02.2021 kl 13:45

HOVSETER/VESTRE AKER: De første ukene ble korona-vaksinene i Bydel Vestre Aker satt i bydelsadministrasjonens lokaler i FO-bygget på Huseby. Samtidig har man forberedt seg på den dagen da man har tilgang til større mengder med vaksine.

I forrige uke tok bydelen i bruk gamle Hovseter ungdomsskole, som skal være bydelens vaksinesenter for massevaksinering av bydelens innbyggere.

Akersposten har fått en liten omvisning i lokalene, der vaksineringen nå går sin gang. Foreløpig er det svært god plass, og man kan se at kapasiteten ikke er utnyttet. Men er klare når tilgangen på vaksiner øker.

Prosjektleder i etableringen av vaksinesenteret på Hovseter, Inger Thommessen, forteller at de har lagt opp til tre parallelle linjer. Der vil det settes en vaksine hvert tredje minutt, noe som betyr at det tilsammen er opptil 60 personer som vil få vaksine pr. time.



Med åpningstid fra morgen til kveld syv dager i uken gir det en kapasitet på 4200 vaksinasjoner hver uke. Med drøyt 50.000 innbyggere i Vestre Aker – og to injeksjoner pr innbygger, betyr det at man hadde hatt mulighet til å ha hele bydelen vaksinert rundt slutten av sommerferien.

– Vi mangler egentlig bare litt vaksiner nå, sier Thommessen. Det er altså tilgangen på vaksinen det står på. Infrastrukturen er på plass.

(Saken fortsetter under bildet.)



Inger Thommessen (t.v) har ledet oppbyggingen av vaksinesenteret på Hovseter skole. Anita Solberg Syversen overtar stafettpinnen og skal lede driften av senteret. Foto: Fredrik Eckhoff

Slik fungerer det

Thommessen og Anita Solberg Syversen, som skal lede vaksinesenteret fremover, tegner og forklarer. De viser hvordan man sluses inn i systemet, hvordan smittevern og god avstand hele veien vektlegges.

På hver av de tre linjene vil det i tillegg til vaksinatøren være flere støttepersoner som hjelper, veileder og fyller ut skjemaene med viktig informasjon om den som skal vaksineres. Har man for eksempel allergier, sykdommer, eller man tar medisiner, er dette viktig å vite i forkant.

Dette avgjør også hvor lenge personen må vente etter at vaksinen er satt. For de fleste vil dette være 20 minutter, mens for noen kan det være opptil en time.



Hvis det skulle vise seg å være nødvendig, er det et rom som er klargjort for dem som eventuelt skulle få en reaksjon på vaksinen. Det er alltid medisinsk personell tilgjengelig.

Pynter seg

Når man skal vente etter at vaksinen er satt, får man tildelt en bås med et nummer. Midt i det store lokalet kan vi se skjermene som teller ned tiden man må vente til man er ferdig til å gå.

– Her går Vestre Aker foran. Dette systemet har vi utviklet sammen med leverandøren, sier Inter Thommessen. Hun kan fortelle at dette systemet også vil brukes i Bydel Ullern når de snart åpner sitt vaksinesenter på Montebello.



Thommesen opplyser at i forrige uke satte de 750 førstedoser og 300 andredoser på senteret på Hovseter.

Hun forteller at de merker at folk virkelig har sett frem til å få vaksinen.

– Vi ser at det er mange som pynter seg litt før de kommer hit. Noen sier at det nesten er som en frigjøringsdag! sier hun.

(Saken fortsetter under bildet.)



Når man er ferdig med ventetiden etter at vaksinen er satt, kommer det tydelig beskjed på skjermen. Foto: Fredrik Eckhoff

Bruker hver eneste dose

Anita Solberg Syversen forklarer hvordan de planlegger hver eneste gang de åpner et glass med vaksine. Det inneholder fem eller seks doser, og vaksinen har begrenset holdbarhet etter at glasset er åpnet. Derfor må de alltid ha riktig antall personer stående klare til å få vaksinen.

– Hva skjer når dere har en dose eller to mer enn personer til stede?



– Da bruker vi dem til å vaksinere helsepersonell, sier hun og forteller at de har vaksinert både eget helsepersonell og for eksempel fastleger i bydeler med restdoser.

– Hittil har ikke en eneste dose gått til spille, sier Solberg Syversen. – Og det skal vi fortsette med.

Lettet 95-åring

Fra den første vaksinen ble satt her for en ukes tid siden, har alt gått etter planen. Når Akersposten er på besøk, er det personer i den eldste aldersgruppen som er innom for sin vaksine. De skal få sin andredose, og en av dem er Holmen-beboeren Finn Magnussen (95).

– Når kan jeg slutte med munnbindet? spør han. Og får til svar at om ti dager kan han droppe munnbindet om ti dager.

Det ser han veldig frem til.

– Ja, det er en lettelse å få denne vaksinen. Nå gleder jeg meg veldig til å slippe munnbind.

– Har du merket noe til vaksinene etter at du har fått dem? Har du vært uvel?



– Nei, jeg har ikke merket noen ting. Nå gleder jeg meg til at jeg snart kan få besøk av barnebarna! sier han. Og vi aner det som sikkert er et smil bak munnbindet.

(Saken fortsetter under bildet.)



Bydelsdirektør Kari Andreassen og bydelsutvalgsleder Yngvar A. Husebye. Foto: Fredrik Eckhoff

Imponert

Bydelsdirektør Kari Andreassen og bydelsutvalgsleder Yngvar A. Husebye følger engasjert med på omvisningen. De er begge imponert over hvordan vaksinesenteret er bygd opp på få uker.

– Det ser veldig bra ut. Her har vi god kapasitet og kan samtidig ivareta smittevernet, konstaterer Andreassen.

– Det har vært en stor laginnsats fra mange i bydelen. Dette er imponerende å se, sier Husebye.