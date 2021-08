Etter to års fravær på grunn av korona-pandemien samlet endelig til sammen 110 lag seg til fotballfest for de aller minste på CC Arena i helgen.

Publisert: 30.08.2021 kl 10:13

ULLERNBANEN: – Jeg er veldig glad for at ikke myndighetene la på noe strengere restriksjoner fredag og at vi fikk lov til å arrangere i dag. Men det hang i en litt tynn tråd, for smitten øker noen steder. Det ryktes om at det kanskje blir litt strengere utover, sier daglig leder i Ullern, Tage Hoseth.

– Dere levde litt usikkert en stund?



– Ja, helt fram til klokka 12-13-tiden i går (fredag, red.anm.). Da hadde vi eventuelt måttet kaste oss rundt og avlyse, sier Hoseth.

Men fotball ble det i helgen, og OBOS miniliga har vært etterlengtet for de aller yngste.

– I august fikk vi lov til å starte opp for de minste. For mange av dem er dette kampdebuten med drakt, forklarer Hoseth.

Ullern jobber nå med å gjenreise fotballen for de yngste og opp til seniorfotballen.

Flere spilte sin aller første kamp

OBOS Miniligaen ble lansert hos NFF Oslo høsten 2017 hos Ready. Det er serietilbudet i klassene seks og syv for jentene og guttene i Oslo.

Serien arrangeres hos ulike arrangørklubber i ulike helger med flere kamper om dagen.

– Det er et veldig godt tilbud for å få fotballen i gang for de yngste, mener Hoseth.

Og etterlengtet har det vært, for da Akersposten stakk innom myldret det med fotballglade barn, og en av dem var Alda og lagvenninnene i Ullern født 2014.

Da hadde de nettopp spilt sin aller første kamp noensinne.

– Det var kjempebra. Jeg likte å score mål, sier hun.

– Hva er det beste med fotballen?



– Å ha det gøy, sier Alda før hun stikker videre til neste kamp.

Også Karl Henrik, Torbjørn og Even, som er en del av 2014-årgangen i Ullern, hadde noen få kamper på CV'en, men Miniligaen så ut til å være midt i blinken.

– Det er ganske bra, sier Even.

– Her kan man score mål og drible, følger Karl Henrik opp.

– Hva har dere gjort utenom kampene?



– Vi har spist is og sett juniorene spille kamp, sier Even.

Som de fleste unge fotballspillere har også Torbjørn sett seg ut en favorittspiller.

– Det er Christian Eriksen. Han ble syk, men så ble han frisk igjen under EM, sier han og tenker på da den danske landslagsspilleren falt om med hjertestans under sommerens mesterskap.

– Hva er favorittlaget?



– Manchester United, sier han.

Imponert lagleder

Bestum Pandas er et av lagene i 2014-årgangen til Ullern, og stilte med 12-15 spillere fordelt på tre lag.

– Dette har vi ventet en stund på, sier Andreas Tandberg, lagleder og fotballpappa.

– Hva synes du om det du har sett her?



– Det er et veldig høyt nivå, synes jeg. De er mye bedre til å spille fotball enn da jeg var syv år, så jeg tror at det at Ullern satser så mye som de gjør med betalte trenere hjelper veldig. Det er høyt nivå, men det er det på Haslum, Ready og de andre klubbene også, sier Tandberg.